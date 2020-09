TORONTO, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que la COVID-19 continue d’affecter l’économie canadienne et de mettre à l’épreuve les ressources du système de la santé, nous nous devons de repenser les services de soins de santé et les régimes d’assurance collective en nous tournant principalement vers des solutions éprouvées visant à augmenter la valeur des dépenses en médicaments.



C’est avec ces réalités à l’esprit que HBM+ gestionnaire de régimes d’assurance-médicaments publie aujourd’hui son premier rapport « Perspectives stratégiques et tendances-médicaments », qui rassemble les données réclamations-médicaments de plus de deux millions de réclamants de nos partenaires assureurs et tiers administrateurs HBM+, représentant une dépense totale de plus de 1,5 milliard de dollars.

Le rapport examine les plus récentes orientations et tendances concernant les médicaments, incluant notamment la crise des opioïdes, la croissance d’utilisation des biosimilaires, les nouvelles approches de remboursement des professionnels de la santé, ainsi que des solutions tangibles de gestion des coûts et d’amélioration de la santé globale pour nos partenaires et leurs promoteurs de régime.

Il fournit également un aperçu de l’avenir, dont les impacts de la pharmacogénomique, c’est-à-dire la personnalisation des prescriptions-médicaments au profil génétique d’un patient pour en améliorer les résultats. Il invite aussi à un examen des stratégies de thérapie génique puisque ces nouveaux traitements coûteux voient le jour dans le milieu des soins de santé.

« Que ce soit par notre approche de gestion des listes de médicaments, le développement de nouveaux programmes et politiques ou la mise en place de modèles de remboursement novateurs, le concept de « valeur » fait partie intégrante de notre vision, explique Charles Rosen, directeur général, HBM+. Cet élément est plus important que jamais en cette période difficile, et nous devons trouver un équilibre entre l’accès aux soins et la pérennité des régimes. »

« Notre rapport « Perspectives stratégiques et tendances-médicaments » propose diverses solutions qui serviront de plan stratégique pour adresser ces enjeux aujourd’hui et dans les années à venir. »

Cliquez ici pour accéder au rapport.

Pour en savoir plus :

Steve Laberge

Vice-président régional, Développement des affaires et solutions stratégiques, HBM+

418 656-9341, poste 2552

information@hbmplus . ca

À propos de HBM+