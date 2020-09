MONTRÉAL, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer qu’une nouvelle campagne de forage débute sur sa récente découverte aurifère appelée Golden Delilah sur son projet Samson. Cette propriété, qui est détenue à 100% par Midland, est située à environ 15 kilomètres au sud-est des gîtes de Fénélon et de Tabasco qui sont détenus par Wallbridge Mining Company Ltd. (« Wallbridge »).



Reprise des travaux de forage



Afin de faire le suivi de la nouvelle découverte aurifère Golden Delilah faite en juillet sur la propriété Samson, une nouvelle campagne de forage vient de débuter. Cette campagne qui consiste en sept (7) sondages totalisant plus de 2 000 mètres, aura comme principal objectif de tester la zone Golden Delilah latéralement avec deux sondages sur une maille de 50 mètres ainsi que de tester à environ 25 mètres au-dessus du sondage SAM-20-10. De plus quatre (4) autres sondages testeront cibles structurales marquées par des baisses de résistivité qui sont interprétées comme étant causées par la structure aurifère Golden Delilah.



Découverte de la Zone Golden Delilah



Au cours du mois de juillet, une nouvelle zone aurifère, nommée Golden Delilah, avait été découverte dans le sondage SAM-20-10. Cette nouvelle découverte consiste en une veine de quartz-albite de 1,60 mètre (selon l’axe des carottes) encaissée dans des roches intrusives ultramafiques et ayant retourné une teneur de 99,1 g/t Au, 71,3 g/t Ag et 0,17% Pb sur 0,40 mètre de 106,45 à 106,85 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 1er septembre 2020). Cette section de la veine était caractérisée par la présence d’un minimum de 13 grains d’or visibles de 1-2 mm de diamètre sur 40 centimètres et le reste de cette veine a retourné des valeurs aurifères variant entre 1,57 g/t Au et 2,23 g/t Au. La veine est recoupée par une faille tardive causant l’absence de carotte sur un intervalle de 1,05 mètre. Cette zone a été recoupée par les deux sondages effectués sur la même section sur le flanc nord de la structure magnétique plissée.



Le sondage SAM-20-11, effectué environ 50 mètres en-dessous du sondage SAM-20-10, avait recoupé la zone Golden Delilah et retourné 2,21 g/t Au sur 0,45 mètre entre 120,70 et 121,15 mètres. Cette nouvelle structure aurifère est interprétée comme étant une possible structure subsidiaire de la faille régionale Lower Detour.



La zone Golden Delilah demeure ouverte dans toutes les directions. Les résultats d’analyses pour le reste des trous SAM-20-10, SAM-20-11 ainsi que pour les autres trous SAM-20-07, 08 et 09 complétés lors de cette campagne sont toujours en attente et sont attendus au cours des prochaines semaines.



Mises en garde



Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

Contrôle de la Qualité

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons des forages de la zone minéralisée sur Golden Delilah ont été analysés par treillis métallique et pyroanalyse (Au-SCR21) aux laboratoires d’ALS Minerals à Val d’Or au Québec.; cette méthode est optimale pour les échantillons contenant de l’or visible.

Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires ALS de Vancouver (Colombie-Britannique).

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.explorationmidland.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

8 figures accompagnant ce communiqué sont disponibles aux liens suivants :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d67c3d60-09cf-44e1-a335-67be6aca8766/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbc3c735-2597-49c7-ad99-ec53af56aca6/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb7a31e8-be65-4b9e-8638-3f96b667a979/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0aabd2b-d26a-4d71-aa9b-fcb4dc23bd9a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e7bd203-a999-457d-b686-fa9d7f3f6ba8/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff86008f-ed02-43ca-9d95-16e31f233c28/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/908723bc-b30f-45cc-8eaa-4d295d5ce3e2/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af4d2b97-818e-4247-b4bd-8686936da958/fr