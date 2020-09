September 15, 2020 09:05 ET

Organizuotų kelionių Baltijos šalyse lyderis „Novaturas“ nuo liepos mėnesio pradėjo pinigų grąžinimą keliautojams už dėl pandemijos neįvykusias keliones. Šiai dienai bendrovė keliautojams grupės mastu yra grąžinusi 4,3 mln. Eur.

„Pinigus keliautojams grąžinti pradėjome vieni pirmųjų tarp kelionių organizatorių. Grąžinimams iš Lietuvos valstybės gavome 1 mln. Eur paskolą, Latvijoje esame pasirašę sutartį su valstybine paskolų garantijų programa „Altum“ dėl 3 metų trukmės lengvatinės 1 mln. eurų vertės paskolos. Papildomai prašymų grąžinti pinigus visose trijose rinkose dar turime 1,6 mln. sumai. Išmokų sumos gali didėti, priklausomai nuo to, kiek galėsime įvykdyti suplanuotų kelionių iki metų pabaigos. Siekiant sklandžiai įvykdyti šiuos savo įsipareigojimus, labai svarbus valstybės vaidmuo suteikiant lengvatines paskolas ir supaprastinant reikalavimus, kurie leistų greičiau pasinaudoti galima parama“, - akcentuoja Novaturo grupės vadovė Audronė Keinytė.

„Novaturo“ apyvarta 2020 m. rugpjūčio mėnesį siekė 2,9 mln. eurų ir buvo 83 proc. mažesnė nei atitinkamu metu pernai. Bendra šių metų sausio-rugpjūčio mėnesių apyvarta pasiekė 28,8 mln. eurų ir buvo 75 proc. mažesnė nei tuo pat laikotarpiu pernai.

Per rugpjūtį Bendrovė aptarnavo 5,7 tūkstančių klientų – 82 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Iš viso per sausio-rugpjūčio mėnesius bendrovė aptarnavo 41,5 tūkst. klientų, 79 proc. mažiau per pernai.

Rugpjūčio mėnesį Bendrovė visose Baltijos šalyse vykdė organizuotas poilsio keliones į Graikijos ir Tuniso kurortus. „Daugiausiai skrydžių vykdėme iš Estijos, keliautojai galėjo rinktis atostogas Kretos, Rodo, Tuniso ir Tunisui priklausančios Džerbos salos kurortuose. Iš Lietuvos į Kretą, Rodo ir Korfu salas skraidėme iki rugpjūčio 19 dienos, taip pat vienas skrydis buvo į Italijos Kalabrijos regioną, kol veiklą vykdyti leido epidemiologinei rodikliai. Dėl skirtingų šalyse taikomų ribojimų, iš Latvijos į Kretą galėjome skrydžius vykdyti iki rugpjūčio 16 dienos. Keliautojai taip pat rinkosi atostogas ir Baltijos šalių kurortuose“, - pasakoja Novaturo grupės vadovė A. Keinytė.

Dar rugpjūčio mėnesį prasidėjusios diskusijos su valdžios atstovais dėl kelionių organizatoriams skirtų reguliavimų suvienodinimo tiek tarp Baltijos, tiek ir tarp kitų Europos šalių, lėmė tai, kad šiai dienai Lietuvai atsiveria daugiau kelionių krypčių. Bendrovė nuo rugsėjo mėnesio iš Lietuvos atnaujina skrydžius į Kiprą. Atostogas į šios salos kurortus vykdys ir iš Estijos. Rugsėjo mėnesį šalyje padidintas sergamumo COVID-19 liga rodiklio slenkstis iki 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų leis Bendrovei atnaujinti keliones ir kitas Europos Sąjungos šalis. Skrydžius į tokias populiarias atostogų kryptis, kaip Turkija ir Egiptas, Bendrovė taip pat galėtų vykdyti, jei būtų praplėstas trečiųjų šalių sąrašas.

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

