BROSSARD, Québec, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), annonce aujourd'hui la signature d'une entente de trois ans avec son client américain Chaparral Medical Group («Chaparral»).

«En travaillant en étroite collaboration avec Chaparral, nous avons développé un nouveau modèle commercial pour l’un de nos marché clés, les États-Unis. Chaparral est un compte de référence de très haute valeur avec les meilleures pratiques en matière de santé. Nous sommes très fiers renouveler notre accord avec le plein consentement de la haute direction de Chapparal. Le moment est venu de miser sur la croissance de notre marché et d’accroître notre part de marché du dépistage de la rétinopathie diabétique,» a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

Les examens annuels de la vue pour les patients diabétiques sont une exigence courante de presque toutes les associations d’endocrinologie et de diabétique médicale du monde entier. Notre plateforme CARA (Computer Assisted Retinal Analysis) à Chaparral aidera à répondre à cette exigence de grande valeur. Une plus grande conformité avec la gestion du diabète signifie :

Réduction de la cécité, des amputations et de la propension aux maladies rénales

Augmentation des années de vie ajustées de qualité par patient

Réduction importante du coût des soins avec moins de visites à l’urgence, moins de jours d’hospitalisation et moins de demandes de règlement

Meilleurs HEDIS (Healthcare Effectiveness Data and Information Set) et augmentation des scores du facteur d’ajustement du RAF (Risk Adjustment Factor) pour Chaparral



Dr Prasad, spécialiste du diabète, président et directeur médical de Chaparral Medical Group a déclaré: «Nous sommes ravis de nous réengager avec DIAGNOS pour encore trois ans, validant ainsi la relation mutuellement bénéfique entre nos deux sociétés. Avec une scintigraphie rétinienne, nous pouvons identifier les cas de diabète en passant un examen de la vue 10 ans avant l’apparition des complications. Et si s’ils sont détectée tôt, nous pouvons la traiter et réduire l'incidence de la cécité. Avec la plateforme CARA (Computer Assisted Retinal Analysis), DIAGNOS joue également un rôle clé dans notre «Diabetic Champion Program». Grâce à lui, nous pouvons rapidement dépister dans notre vaste communauté de patients diabétiques tout signe de rétinopathie diabétique. »

Chaparral est un fier récipiendaire du prix « The American Diabetes Association and National Committee for Quality Assurance», pour la qualité des soins diabétiques.

À propos de Chaparral

Chaparral Medical Group est un groupe multi-spécialité de 60 médecins qui dessert 23 cliniques dans les communautés de Claremont, La Verne, San Dimas, Fontana, Pomona, Rancho Cucamonga, Upland, Chino Hills et Diamond Bar en Californie du Sud. Plus de 20 médecins de soins primaires constituent le noyau clinique du groupe et travaillent avec leurs spécialistes médicaux et chirurgiens pour fournir des soins exceptionnels à la population de patients du sud de la Californie. La société est au service de la communauté depuis 1978 et son engagement inébranlable envers les soins aux patients et la satisfaction au travail des médecins est ce qui l’a amenée à devenir le groupe de médecins le plus fiable dans leur région.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com.

