Conçu pour s'intégrer dans des cabines exiguës, le nouvel ordinateur VM3010A de JLT, sous architecture RISC, apporte les avantages de l'efficacité opérationnelle d'Android à un boîtier robuste monté sur véhicule



Växjö, Suède, 15 septembre 2020 * * * JLT Mobile Computers, l'un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour les environnements exigeants, annonce l'ajout d'un nouveau produit à sa gamme de VMT durci, afin d’aider ses clients à accroître leur productivité dans les domaines de la logistique, de l'entreposage et autres secteurs exigeants. Le nouvel ordinateur JLT VM3010A est un terminal embarqué durci (VMT) basé sur Android 9.0 qui réunit les hautes performances de calcul d'un processeur RISC Qualcomm® Snapdragon™ 660 Octa-core 2,2 GHz dans un format de 10 pouces. Cette combinaison en fait une unité robuste et puissante, mais compacte qui s'intègre parfaitement dans les cabines des véhicules les plus étroits afin d'augmenter et de pérenniser la productivité de l'entrepôt.



« Avec la fin de vie de Windows Mobile cette année, la demande d'Android dans le milieu industriel augmente rapidement, car les clients recherchent une solution évolutive pour maintenir leur efficacité opérationnelle », note Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « Le nouveau JLT VM3010A répond à ces besoins tant du point de vue de sa conception que du service. En effet, le nouveau VMT ne se contente pas de répondre à tous les critères de sa fiche technique, il offre également la garantie d'une tranquillité d'esprit totale grâce au contrat de service dit « sans question » de JLT, et à son engagement à maintenir ses appareils en état de marche longtemps après leur déploiement ».

Grâce à son interface utilisateur Android familière, de type « multi-touch capacitif », le nouvel ordinateur JLT VM3010A est facile et intuitif à utiliser. Ce qui contribue à minimiser les erreurs de saisie et à augmenter la productivité des utilisateurs. Le puissant chipset Snapdragon, permet d'accroître encore plus l'efficacité en accélérant les opérations. Ajoutez à cela le boîtier en alliage de magnésium ultra résistant, l'étanchéité IP65, la large gamme d'alimentation et d'isolation électriques, le riche ensemble de ports E/S, les options de connectivité sans fil polyvalentes et la station d'accueil à dégagement rapide, qui permet de retirer le périphérique d'un simple clic, et il devient évident que l'ordinateur embarqué JLT VM3010A est un choix optimal pour toutes applications où les performances informatiques de niveau industriel, la mobilité et la robustesse sont essentiels.

Conçus pour les environnements les plus exigeants, les ordinateurs durcis VM3010A de JLT sont également pris en charge par le contrat de service « complet » et « sans question » de JLT qui garantit un temps d’utilisation maximal, pendant des années après le déploiement. Appelé JLT:Care, ce contrat de service unique est dépourvu des limitations et exclusions habituelles, ce qui permet aux clients d’être serein en sachant que JLT assurera le fonctionnement de leurs appareils.

Pour en savoir plus sur le nouveau VMT Android durci JLT VM3010A de 10 pouces et sur les autres produits, services et solutions informatiques de l'entreprise, rendez-vous sur notre site www.jltmobile.com.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

