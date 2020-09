September 15, 2020 10:05 ET

JLT:s nya RISC-baserade VM3010A-dator är utvecklad för att passa i trånga fordonskupéer och erbjuder effektivitetsfördelarna med Adroid i en ruggad fordonsmonterad formfaktor.



Växjö, Sverige, 15:e september 2020 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar att man utökar sitt sortiment av stryktåliga fordonsmonterade datorer för att hjälpa sina kunder att öka produktiviteten inom logistik, lager och andra krävande tillämpningar. Den nya JLT VM3010A-datorn är en Android 9.0-baserad, ruggad fordonsmonterad dator som erbjuder prestandan av en Qualcomm® Snapdragon™ 660 Octa-core 2.2GHz RISC-processor i en 10-tums formfaktor. Denna kombination ger en kraftfull men ändå kompakt och slitstark enhet som passar perfekt även i trånga fordonshytter för att öka och framtidssäkra lagerproduktiviteten.



“Windows Mobile närmar sig End-of-Life under året, och därför växer efterfrågan snabbt på Android inom ruggade industriella applikationer, eftersom kunderna letar efter en framtidssäker lösning som kan hjälpa dem att upprätthålla effektiviteten i verksamheteten”, noterar Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers Group. "Vår nya JLT VM3010A-modell möter dessa behov, såväl ur ett design- som ur ett serviceperspektiv. Den möter inte bara alla nödvändiga krav på specifikationslistan, den levereras också med vårt trygga serviceavtal för problemfri drift och JLT:s åtagande att hålla igång våra enheter under lång tid efter driftsättningen."

Tack vare Android och det välbekanta, kapacitiva användargränssnittet med multi-touch, är den nya JLT VM3010A-datorn enkel och intuitiv att använda, vilket minimerar inmatningsfel och ökar medarbetarnas produktivitet. Det snabba och kraftfulla Snapdragon-chipsetet höjer effektiviteten ytterligare. Addera sedan ett slitstarkt magnesiumhölje, IP65-tätning, ett brett utbud av strömförsörjnings- och isoleringsalternativ, en bred uppsättning av I/O-portar, mångsidiga trådlösa anslutningsalternativ samt en dockningsstation med snabbkoppling som gör att enheten kan kopplas loss med ett enda klick, och det blir uppenbart att JLT:s fordonsmonterade VM3010A-dator är ett optimalt val för alla verksamheter där industriella prestanda, mobilitet och slitstyrka är fundamentala krav.

JLT:s ruggade VM3010A-datorer är designade för de mest krävande miljöerna och stöds också av JLT:s heltäckande och trygga serviceåtagande som garanterar maximal upptid under många år efter driftsättningen. Detta unika serviceavtal heter JLT:Care och saknar de vanliga begränsningarna och undantagen, vilket ger företagets kunder fullständig sinnesfrid att JLT kommer att hålla igång deras enheter.

För mer information om JLT:s nya ruggade 10-tums Android-VMT VM3010A och företagets andra datorprodukter, tjänster och lösningar, besök www.jltmobile.com.







Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

