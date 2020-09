Selskabsmeddelelse nr. 39

Vejle, den 15. september 2020

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 24, skal det hermed meddeles at den planlagte

børsnotering af Watgen Medical A/S, udskydes til 2021.



Udskydelsen sker for at sikre at den fornødne organisation og bestyrelse er på plads i selskabet

samt for at sikre tid til yderligere afklaring af og prioritering af markedspotentialer i selskabet.



Formand Thomas Marschall udtaler, ”Vi arbejder fortsat på at gennemføre en notering af

selskabet, da dette giver selskabet den bedste mulighed for kapitalisering og

kommercialisering. Udskydelsen til 2021 skal ses som et ønske om at yderligere styrke vores

position inden denne gennemføres”.



Watgen Medical A/S har blandt andet fokus på at kommercialisere et sårpleje produkt, som

kan sikre rent bakterie frit, tempereret vand til sårskylning, hvilket skal forhindre unødvendige

infektioner. Sårpleje markedet er globalt og voksende.

Om Waturu Holding A/S



Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ

vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand

samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og

dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet

Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



Yderligere oplysninger:



CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

Certified Adviser:



Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3 rd ,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market



