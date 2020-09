VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) a le plaisir d’annoncer que sa filiale à part entière, Farmako GmbH (« Farmako »), a signé un contrat d’approvisionnement contraignant (le « contrat d’approvisionnement ») avec ZenPharm Ltd (« ZenPharm »), une filiale de Zenabis Global Inc. (TSX : ZENA) (« Zenabis »).



Conformément à l’accord d’approvisionnement, ZenPharm fournira à Farmako une fleur de cannabis médical de qualité EU-GMP cultivée par Zenabis afin d’être distribuée aux patients allemands faisant usage de cannabis médical. L’accord vise à faciliter, sur une durée de 3 ans, la distribution de 1 500 kilogrammes de fleur de cannabis par Farmako en Allemagne. Farmako distribuera ces produits à réseau bien établi de pharmacies allemandes. Les produits arboreront la marque de Farmako, une étape importante dans le renforcement de la notoriété de la marque et de la fidélisation des médecins, des pharmaciens ainsi que des patients. Les produits comprendront initialement une fleur de THC à haute puissance et une fleur équilibrée en THC et en CBD, deux catégories de produits qui, selon la direction, sont les plus demandées en Allemagne. Les livraisons à Farmako devraient commencer en novembre 2020.

Katrin Eckmans, PDG de Farmako, a déclaré : « Notre intention est d’établir des partenariats avec des fournisseurs fiables afin de garantir un approvisionnement constant en produits de haute qualité à un prix équitable pour les patients allemands. ZenPharm et Zenabis se sont avérés être des partenaires d’approvisionnement fiables. Notre objectif de fournir un produit constant aux patients allemands fait un grand pas en avant avec cette transaction, et mon équipe travaille avec enthousiasme sur le lancement de notre produit plus tard cette année. »

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

À propos de Farmako GmbH

Farmako GmbH est un grossiste du secteur pharmaceutique basé à Francfort, en Allemagne. La société se concentre sur la distribution de cannabis médical aux pharmacies dans le but d’assurer l’approvisionnement des patients en cannabis et de combler l’écart entre l’offre et la demande de cannabis médical. Farmako prévoit étendre son modèle commercial à d’autres pays européens quand la législation le permet, en se rapprochant de son objectif d’être le principal distributeur de cannabis médicinal européen. Depuis mars 2019, la société distribue déjà du cannabis médical à des pharmacies en Allemagne et détient des licences complètes au Royaume-Uni afin de commencer ses opérations de distribution en 2020. Farmako est une filiale à 100 % d’AgraFlora Organics International Inc. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https: // www.farmako-global.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nicholas Konkin

E : ir@agraflora.com

T : (800) 783-6056

Pour les communications en français d’AgraFlora :

Maricom Inc.

Remy Scalabrini

E : rs@maricom.ca

T : (888) 585-MARI

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné le présent communiqué et n’assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.

Mise en garde concernant les informations prospectives