NASHVILLE, Tenn., Sept. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A GEODIS anunciou hoje que, a partir de 3 de outubro de 2020, Mike Honious será promovido a Presidente e CEO da GEODIS nas Américas, respondendo a Marie-Christine Lombard, CEO da GEODIS.



“Mike tem a combinação ideal de profunda experiência no setor e fortes habilidades de liderança necessárias para ter sucesso como CEO da GEODIS nas Américas. Sob a liderança de Mike, estou confiante que a GEODIS nas Américas continuará a prosperar como uma de nossas principais regiões e terá grande sucesso em 2021 e além ”, disse a CEO da GEODIS, Marie-Christine Lombard.

Como presidente e CEO, Honious é responsável por agenciamento de cargas, gestão de transporte, desenvolvimento de negócios, escritório de gestão estratégica, jurídico, contabilidade e finanças, recursos humanos, engenharia e tecnologia, ProVenture, centro de serviços compartilhados e TI.

Veterano de 15 anos da GEODIS, Honious foi anteriormente COO da GEODIS nas Américas. Antes de ingressar na GEODIS, Honious ocupou vários cargos operacionais de nível sênior na Gap, Inc. Honious formou-se em tecnologia de engenharia industrial na Universidade de Dayton.

John Grubor se junta ao Honious como EVP e COO. Grubor juntou-se à GEODIS em 2011 e liderou a modificação das práticas de produtividade e gestão de mão de obra da GEODIS como VP de Engenharia e, mais recentemente, foi responsável pelas operações de armazenamento e abastecimento nos EUA como Chefe de Logística de Contrato. Ele tem MBA pela Universidade da Pensilvânia e formação em Engenharia Industrial pela Lehigh University.

“Depois de 15 anos com a empresa, estou animado para desenvolver o tremendo trabalho de Randy Tucker e honrado em servir como Presidente e CEO da GEODIS nas Américas”, disse Honious. “Embora estes sejam tempos incertos, estamos entusiasmados com o futuro. Reunimos uma equipe de liderança de alto nível e temos planos de crescimento agressivos com o objetivo de nos tornarmos um dos três principais fornecedores de logística da indústria. Estou confiante de que estamos no caminho certo para conseguir isso por uma série de razões - começando com nosso compromisso inabalável com nossos clientes e seguido pelo fato de que somos incrivelmente fortes em muitas áreas, como e-Logística, que estão ajudando nossos clientes a terem sucesso agora e, em última análise, moldando o futuro da logística.”

Mike Honious sucederá Randy Tucker, que está se aposentando como Presidente e CEO da GEODIS nas Américas. Atuando como CEO nos últimos cinco anos, Tucker apresentou excelente desempenho e estabeleceu um alto reconhecimento de mercado nos EUA para a GEODIS. Tucker está ingressando no Conselho de Diretores da GEODIS e concordou em atuar como consultor efetivo imediatamente após deixar o cargo de Presidente e CEO.

“Sob a liderança de Randy, a GEODIS nas Américas teve um tremendo crescimento lucrativo. Randy tem desempenhado um papel fundamental em nosso conselho de administração, sendo um excelente parceiro de negócios para todos. Por tudo isso, gostaria de estender minha sincera gratidão por esses cinco anos de sucesso contínuo alcançados com grande dedicação e entusiasmo ”, disse a CEO da GEODIS, Marie-Christine Lombard.

A GEODIS é uma operadora de cadeia de suprimentos global de primeira linha, reconhecida por seu compromisso em ajudar os clientes a superar seus desafios logísticos. As ofertas da GEODIS focadas no crescimento (Otimização da Cadeia de Abastecimento, Gerenciamento de Frete, Logística, Distribuição e Express, e Transporte Rodoviário) juntamente com o alcance verdadeiramente global da empresa graças à presença direta em 67 países e uma rede global que abrange 120 países, traduz no top business rankings, # 1 na França, # 6 na Europa e # 7 em todo o mundo. Em 2019, a GEODIS era responsável por mais de 41.000 funcionários globalmente e gerou € 8,2 bilhões em vendas.

