AUSTIN, Texas (USA) und ENSCHEDE (Niederlande), Sept. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks nutzt sein führendes Portfolio an geistigem Eigentum an Lithiumeisenphosphat mit dem vom MIT entwickelten Nanophosphate®-Kathodenmaterial und anderen neuen Hochspannungsmaterialien sowie über ein Jahrzehnt an Entwicklungszeit in Bezug auf erstklassige Kompetenz im Bereich der Beschichtung und des patentierten Designs von Zellen, damit eine neue Geschäftseinheit des Unternehmens mit den weltweit führenden High-End-Sportwagenunternehmen zusammenarbeiten kann, um die Einführung bahnbrechender und innovativer elektrischer Sportwagen mit beispielloser Kraft, Geschwindigkeit und Leistung zu ermöglichen.



Im Rahmen dieser neuen Initiative kündigt Lithium Werks außerdem an, dass die neue Geschäftseinheit zusätzlich zu den aktuellen Zellformaten 18650 und 26650 mehrere neue Zellengrößen liefern kann. Diese neuen Zellengrößen umfassen die zylindrischen Zellengrößen 18700, 21700 und 26700. Dies ermöglicht Gehäuse und Lösungen in verschiedenen Formen und Größen, abhängig von den Anforderungen des OEM.

Lithium Werks möchte die Zukunft von High-End-Sportwagen und Motorsport mit neuen Bindemitteln, Spezialpolymeren, Mischungen und nanokristallinen Materialien sowie patentierten Zelldesigns gestalten und Akkus liefern, die die bisher anspruchsvollste Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit und Leistung erfüllen, die zuvor für unmöglich gehalten wurde.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter https://lithiumwerks.com/contact/ .