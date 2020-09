AUSTIN, Texas et ENSCHEDE, Pays-Bas, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle unité de Lithium Werks, qui tire parti de son portefeuille de propriété intellectuelle de premier plan de phosphate de fer lithié, présentant son matériau de cathode Nanophosphate® développé par le MIT et d'autres nouveaux matériaux haute tension, et possédant plus de dix ans d'expertise dans le développement de revêtements de classe mondiale et de conceptions cellulaires brevetées, travaillera avec les plus grandes sociétés mondiales de voitures de sport haut de gamme afin de leur permettre de lancer des voitures de sport électriques innovantes et révolutionnaires présentant une puissance, une vitesse et une performance inégalées.



Dans le cadre de cette nouvelle initiative, Lithium Werks annonce également que la nouvelle unité commerciale sera en mesure de fournir plusieurs nouvelles tailles de cellules, en plus des formats cellulaires actuels 18650 et 26650. Ces nouvelles tailles de cellules comprennent les tailles de cellules cylindriques 18700, 21700 et 26700. Cela permettra de proposer des emballages et des solutions de différentes formes et tailles en fonction des exigences de l'équipementier.

Lithium Werks vise à façonner l'avenir des sports automobiles et des voitures de sport haut de gamme avec de nouveaux liants, des polymères spécialisés, des mélanges et des matériaux nanocristallins, ainsi que des conceptions cellulaires brevetées, fournissant des batteries qui satisferont les performances les plus difficiles à la fois en termes de vitesse et de puissance, ce qui était auparavant considéré comme impossible.

Pour tout complément d'information, veuillez nous contacter à l'adresse https://lithiumwerks.com/contact/