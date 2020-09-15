德克萨斯奥斯汀和荷兰恩斯赫德, Sept. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks利用磷酸铁锂电池的一流知识产权组合，结合麻省理工学院开发的Nanophosphate®阴极材料和其他新型高压材料，以及十多年开发世界一流涂层的专业知识和专利电池设计，公司该新部门将与世界领先的高端跑车公司合作，支持他们推出改变游戏规则的具备空前动力、速度和性能的创新电动跑车。



作为这项新计划的一部分，Lithium Werks还宣布除了目前的18650和26650电池规格外，新业务部门还将提供几种新的电池规格。这些新电池规格包括18700、21700和26700圆柱电池。这将实现按照OEM厂商的要求，提供不同形状和尺寸的封装和解决方案。

Lithium Werks旨在通过新型粘合剂、特种聚合物、混合物和纳米晶体材料以及获得专利的电池设计来塑造高端跑车和赛车运动的未来，从而提供以前被认为不可能实现的、现在可满足速度和动力方面最具挑战性能的电池。

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