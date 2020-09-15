美國德州的奧斯汀及荷蘭的恩斯赫德, Sept. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks 利用其磷酸鐵的頂級知識產權產品組合，當中包括麻省理工學院開發的 Nanophosphate® 負極材料及其他新型高壓材料，在累積十多年經驗開發世界級塗層專業知識和專利電池設計後，公司的新分部將與全球領先的高端跑車公司合作，讓他們能推出擁有無與倫比的力量、速度和性能，並改變遊戲規則而創新的電動跑車。



作為這項新計劃的一部分，Lithium Werks 還宣佈新的業務部門將可提供幾款新的電池尺寸，以補充目前的 1850 和 26650 電池規格。這些新的電池尺寸包括 18700、 21700 和 26700 圓柱體電池尺寸。此設計將根據 OEM 的要求，以不同的形狀和尺寸提供包裝及解決方案。

Lithium Werks 的目標是塑造高端跑車及賽車運動的未來，其特點是新型黏合劑、特殊聚合物、混合物和納米晶材料，以及專利電池設計，提供的電池可滿足在速度及馬力方面的最大挑戰性，突破以往被認為不可能的界限。

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