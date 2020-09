September 15, 2020 11:33 ET

September 15, 2020 11:33 ET

LYON, Frankreich, Sept. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Artikel 223-16 der allgemeinen Verordnung der französischen Autorité des Marchés Financiers

Lyon – Frankreich

Notiert an folgenden Märkten:

Euronext Paris von Euronext

(Marktsegment C – ISIN-Code: FR0011471135 – Symbol: ERYP) &

Nasdaq Global Select Market in den USA (Symbol: ERYP)

Website: www.erytech.com

Date Total of shares composing the share capital Total of brut (1) voting rights



Total of net (2) voting rights



December 31,2019 17.940.035 19.534.014 19.531.514 January 31, 2020 17.940.035 19.534.260 19.531.760 February 29, 2020 17.940.035 19 534 260 19 531 760 March 31, 2020 17.940.035 19.536.736 19.534.236 April 30, 2020 17.940.035 19.536.806 19.534.306 May 30, 2020 17.940.035 19.489.410 19.486.910 June 30, 2020 17.956.115 19.495.805 19.493.305 July 31, 2020 18.081.843 19.616.534 19.614.034 August 31, 2020 18.301.621 19.836.312 19.833.812

(1) Die Bruttoanzahl der stimmberechtigten Aktien (oder die „theoretische“ Anzahl der stimmberechtigten Aktien) wird als Grundlage für die Berechnung der Schwellenüberschreitung herangezogen. In Übereinstimmung mit Artikel 223-11 der allgemeinen Verordnung der Autorité des Marchés Financiers wird diese Zahl auf der Grundlage aller Aktien berechnet, die über das einfache und das doppelte Stimmrecht verfügen, einschließlich der Aktien ohne Stimmrecht.

(2) Ohne eigene Aktien.