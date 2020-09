Nykredit Realkredit A/S

Til Irish Stock Exchange



Nasdaq Copenhagen

15. september 2020

Nykredit Realkredit A/S indfrier Additional Tier 1-kapital

Nykredit Realkredit A/S har fået Finanstilsynets tilladelse til at førtidsindfri sine Additional Tier 1-obligationer for EUR 500 mio. (ISIN XS1195632911) i henhold til vilkårene i prospektet.

Obligationerne vil blive indfriet på den første indfrielsesdag 26. oktober 2020 til pari plus vedhængende rente.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, tlf. 44 55 11 10, eller Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen, tlf. 44 55 15 21.

