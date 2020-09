TIVOLY





Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 15 septembre 2020

Résultats semestriels 2020

Performances impactées par la crise sanitaire

Ralentissement brutal de l’Industrie

Accélération des activités Bricolage et Pro

En millions d’€ S1 2019 S1 2020 Revenu 43,6 33,0 Achats & autres charges externes - 21,9 - 18,4 Personnel - 17,2 - 14,4 EBITDA 4,1 1,0 % Revenu 9,4 % 3,0 % Résultat opérationnel 1,8 - 1,5 Résultat Net Part du Groupe (après impôts) 1,3 - 2,1

Le Conseil d’Administration de TIVOLY, réuni le 11 septembre 2020 sous la présidence de Jean-François Tivoly, a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2020.

TIVOLY présente sur le 1er semestre 2020, un chiffre d’affaires de 33,0 M€.

Dans un contexte fortement marqué par la progression géographique de la pandémie Covid-19 au cours du premier semestre 2020, l’activité est en retrait de - 24 % à taux de change et périmètre constants.

Dans ce contexte difficile, les résultats se contractent.

Des actions ont été engagées pour diminuer fortement le point mort, et pour préserver le cash et les savoir-faire.

Ces actions ont permis d’assurer un EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) positif de + 1,0 M€, à 3 % du chiffre d’affaires.

La perte opérationnelle au 30 juin 2020 est limitée à - 1,5 M€, impactée négativement par la réduction de la production stockée pour 1,5 M€ par rapport au 30 juin 2019, et par l’augmentation de la charge d’amortissements pour 0,2 M€ sur la période.

Face à l’arrêt brutal des marchés industriels, notamment aéronautiques, et aux incertitudes sur le calendrier de la reprise, le Groupe a procédé à des dépréciations d’actifs à hauteur de

0,5 M€. Le résultat net part du Groupe s’établit ainsi à - 2,1 M€.

Concernant la liquidité, au 30 juin 2020, la structure financière est solide. La dette financière nette du Groupe s’établit à 20,4 M€ au 30 juin 2020, contre 18,5 M€ au 31 décembre 2019, et 21 M€ au 30 juin 2019. Les disponibilités sont passées à 18,5 M€ au 30 juin 2020, contre

7,3 M€ au 31 décembre 2019, et 3,9 M€ au 30 juin 2019.

Perspectives

Dans ce contexte de crise sans précédent, le Groupe enregistre toutefois les bénéfices de sa stratégie de positionnement sur deux grands marchés complémentaires et comparables en termes de volume : la Distribution ‘Grand Public & Professionnels’, et l’Industrie.

A date, alors que les signaux restent encore faibles pour la reprise dans l’Industrie, TIVOLY tire profit de l’engouement des particuliers pour le bricolage, tout en continuant ses efforts pour prendre de nouvelles parts de marchés, tous pays et tous secteurs confondus.

La confirmation de cette trajectoire et le ré-équilibrage induit devraient permettre au groupe TIVOLY de confirmer sa résilience et son agilité.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aeronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com





Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOIVIN edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr + 33 (0)4 79 89 59 07 + 33 (0)1 75 77 54 65





