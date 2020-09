HAMILTON, Ontario, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation dirigée par l'industrie à la tête de la supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, continue de soutenir les projets de fabrication dirigés par l'industrie au Canada grâce à un effort de financement conjoint totalisant près de 9 millions de dollars à l’appui de trois projets.



« NGen, avec le soutien du gouvernement du Canada, rassemble les meilleurs éléments du secteur manufacturier canadien et nos capacités technologiques de pointe pour concevoir des solutions pouvant être appliquées au pays et dans le monde entier. Ces trois projets démontrent le pouvoir de la collaboration, favorisant de nouveaux partenariats et renforçant l’avantage concurrentiel du Canada dans des secteurs cruciaux comme l’aérospatiale», déclare l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

« Les projets appuyés sur une base continue par NGen transforment le secteur manufacturier de pointe du Canada, ce qui permet aux entreprises de repousser les limites de l'innovation technologique tout en créant une masse critique de capacités et de talents exceptionnels, explique Jayson Myers, PDG de NGen. Il est passionnant de voir que l'élan créé par nos projets initiaux continue de croître dans le secteur manufacturier novateur du Canada. »

Les projets faisant l’objet d’un co-investissement de NGen ont été sélectionnés par un groupe d'experts indépendants :

Formula Solutions Incorporated , une entreprise située à Burlington, en Ontario, et ses partenaires, le AXYZ Automation Group et Promation , travaillent à l'intégration de technologies automatisées d'infusion sous vide afin d'augmenter la production de pièces en fibre de carbone tout en réduisant les coûts de production. La période de mise à l'échelle, qui s'étendra jusqu'à la fin de 2021, permettra au Canada de se positionner en tant que chef de file de la production de composants aérospatiaux, ce qui assurera le maintien d’emplois et de capacités technologiques à long terme pour les Canadiens et ce qui sécurisera la chaîne d'approvisionnement canadienne pour la fabrication de matériaux complexes.



« NGen a joué un rôle essentiel en réunissant quatre partenaires canadiens qui ont pu tirer parti des forces de chacun et concevoir une solution innovante que chaque partenaire pourra ensuite commercialiser de façon distincte. Le modèle de réseau soutenu par NGen a changé la donne puisqu’il a permis la création d’une équipe canadienne plus complète et plus viable et puisqu’il nous a permis d’acquérir un avantage concurrentiel dans le domaine de la fabrication de pièces aérospatiales », déclare Alf Zeuner, directeur des opérations, de AXYZ Automation Group.

Sanctuary Cognitive Systems Corporation de Vancouver a formé un partenariat avec ForceN Incorporated et le Dr Christopher Doherty de l’Université de la Colombie-Britannique pour concevoir la meilleure main robotique du monde. Ce projet a pour objectif la création d’un prototype capable d'imiter les capacités mécaniques d'une main humaine pour l'assemblage de petites pièces et la manipulation d'objets. Ce projet a le potentiel de transformer l'industrie manufacturière de pointe en permettant l'automatisation d'un plus grand pourcentage des processus d'assemblage, ce qui constitue un obstacle majeur à l'utilisation de la technologie robotique dans les processus de fabrication complexes. Cette technologie aura un large champ d’application dans de nombreuses catégories du marché au-delà de la fabrication et elle démontre le leadership canadien dans certains aspects de l'industrie 4.0.



« Le soutien de NGen répond à un besoin critique alors que nous repoussons les limites de l'innovation technique, déclare James Wells, de Sanctuary. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans la composante réseau de NGen qui nous a permis, en tant qu'entreprise essentiellement technologique, de former des partenariats innovants avec des fabricants et d'autres partenaires technologiques. »

Artificial Intelligence Imaging Sensors (AiimSense Inc.) et son partenaire industriel, Sorena Tech Corporation, travaillent à la conception d’un prototype de tomodensitomètre cérébral portable reposant sur l'imagerie électromagnétique et l'intelligence artificielle qui permettra aux spécialistes de diagnostiquer les accidents vasculaires cérébraux plus rapidement et plus tôt qu'il n'est possible actuellement.



« Il existe diverses applications de l'imagerie électromagnétique pour le diagnostic médical. La conception de cette technologie de pointe placera le Canada parmi les chefs de file mondiaux du secteur des technologies médicales, qui connaît une croissance rapide. Les connaissances et la technologie acquises dans le cadre de ce projet pourraient également être appliquées à d'autres procédés médicaux et non médicaux », déclare Atefeh Zarabadi de AiimSense.

Ces projets font partie du portefeuille en expansion des initiatives de fabrication de pointe financées par NGen dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation du gouvernement du Canada. NGen vise à mettre en place au Canada des capacités de fabrication de pointe de classe mondiale tout en s'attaquant à certains des problèmes les plus urgents du monde dans les domaines des soins de santé, de la gestion des ressources et de l'environnement, et ce, afin d'améliorer l'économie et la vie des Canadiens.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 2 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

