MONTRÉAL, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. (“Dios”) annonce avec plaisir la clôture d’un placement privé non accréditif de 1 090 800 $ avec commande principale de Palisades Goldcorp Ltd, composé de 9 090 000 unités de Dios, au prix de 0,12 $ chacune et comprenant une action ordinaire de Dios ainsi qu’un bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire une action de Dios au prix de 0,20 $ pendant 36 mois.



Le produit net du placement servira à l’exploration des projets de Dios, principalement la propriété K2 détenue à part entière sans redevances, et au fonds de roulement.

Dios a signé les contrats relatifs aux forages débutant en octobre sur le projet K2 à la baie James au Québec. Dios entreprendra les premiers forages à vie du secteur suite à ses travaux de terrain positifs des dernières années et au tout récent levé géophysique au sol (PP). Dios a découvert la cible d’or WI TARGET, un conducteur électromagnétique de 3 km (atteignant en affleurement 10 g/t en or) du côté ouest du pluton de Kali et les indices minéralisés en or-cuivre-argent d’ATTILA, 7 km vers l’est, au sein d’un dôme fracturé de rhyodacite au-dessus du Porphyre de Kali vers le sud, (réseau de veinules riches en chalchopyrite de 75 m de long par 5-15 m de large atteignant 8.08 g/t Au, 96.7 g/t Ag, 2.43% Cu, suivant la même orientation au sud-ouest de la découverte d’or Patwon d’Azimut, montrant des similarités telles roches hôtes, certaines altérations et présence de plus d’un réseau de veines de quartz. La stratigraphie de K2 est la même que celle de la propriété Elmer d’Azimut, toutes deux au nord de l’importante faille régionale Opinaca.

Les titres émis dans ce placement sont assujettis à une période de rétention de quatre mois et un jour. Ce placement privé est réalisé en vertu de dispenses de prospectus des autorités en valeurs mobilières compétentes et est assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Des honoraires de $ 48 888 ont été payés à des tiers à distance.

Dios Exploration Inc.

Dios, société basée au Québec, un chef de file de la recherche pour l’or en terrains glaciaires, a échantillonné systématiquement les dépôts glaciaires pour le diamant le long d’un contact géologique majeur à la Baie James et a 502 claims associés à des traînées de dispersion aurifères découvertes par Dios, incluant K2, AU 33, Clarkie, 33 Carats et 14K, dans une juridiction minière de renommée internationale. La force des projets d’or de Dios réside dans leur localisation prospective à la Baie James le long d’une structure géologique majeure qui est aussi l’hôte du gisement Éléonore de Newmont GoldCorp et de la découverte d’Azimut. Dios a une expertise reconnue avec plus de 30 années d’expérience en gestion et en exploration minérale, particulièrement en terrains glaciaires. Lors de ses travaux d’exploration, Dios s’assure d’interagir avec les communautés autochtones dont les trappeurs, organisations, groupes et individus, en faisant preuve de respect, d’inclusion et de participation significative. Dios effectue ses activités d’exploration de manière à avoir un impact minimal sur l’environnement et applique, dans toutes ses opérations, les principes du développement durable.

Palisades Goldcorp



Palisades Goldcorp est la nouvelle banque d'affaires canadienne axée sur les ressources. L'équipe de direction de Palisades a fait ses preuves en matière de revenus et est appuyée par de nombreux financiers parmi les plus réputés de l'industrie. Les actions des petites sociétés de ressources (juniors) étant évaluées à des creux générationnels, la direction estime que le secteur est à l'aube d'un mouvement haussier majeur. Palisades se positionne avec des participations importantes dans des entreprises et des actifs sous-évalués dans le but de générer des rendements supérieurs.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que Dios croit, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s’y limiter, la clôture du Placement tel que décrite dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de Dios, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de Dios s’écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s’écartent sensiblement des attentes actuelles, et si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s’avèrent inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

