September 16, 2020 02:00 ET

EEZY OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 16.9.2020 KLO 9.00

Eezy uudistaa johtoryhmäänsä

Eezy Oyj uudistaa johtamismalliaan ja selkeyttää organisaatiorakennettaan. Eezy keskittää toimintansa kahteen liiketoimintayksikköön, henkilöstöpalveluihin ja asiantuntijapalveluihin. Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa johtamismallia ja tehostaa operatiivista päätöksentekoa.

Henkilöstöpalvelut-yksikköön keskitetään henkilöstövuokrauksen liiketoiminta mukaan lukien franchise-liiketoiminta, yksikkö vastaa tulevaisuudessa myös kevytyrittäjäpalveluista. Asiantuntijapalvelut-liiketoimintayksikkö vastaa tutkimus-, valmennus-, konsultointi- sekä rekrytointipalveluista.

Uudistettu konsernin johtoryhmä

Konsernin uudistettu johtoryhmä:

Sami Asikainen, toimitusjohtaja

Hannu Nyman, talousjohtaja

Tomi Laaksola, johtaja, henkilöstöpalvelut

Pasi Papunen, johtaja, asiantuntijapalvelut (21.9.2020 alkaen)

Hanna Lehto, viestintä- ja markkinointijohtaja

Asiantuntijapalvelut-liiketoimintayksikön johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Pasi Papunen, joka on toiminut Promotive Groupin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Aikaisemmin Papunen on toiminut liiketoimintajohtajana Suomen Terveystalo Oy:ssä 2011-2014, Perfectossa toimitusjohtajana 2004-2011 sekä BNL Euro RSCG:llä johtavana partnerina 1994-2004. Papusen nimitys vahvistaa Eezyn osaamista työelämän asiantuntijapalveluiden johtamisessa ja kehittämisessä.

Yrittäjäpalveluiden johtaja Jani Suominen siirtyy pois konsernin johtoryhmästä ja raportoi jatkossa Tomi Laaksolalle. Suominen vastaa franchise-liiketoiminnasta, Ruotsin liiketoiminnasta, ulkoistusliiketoiminnoista ja kevytyrittäjäpalveluista.

Organisaatioiden kehittämisen ja rekrytoinnin johtaja Laura Santasalo siirtyy pois konsernin palveluksesta.

”Olemme edenneet uuden Eezyn rakentamisessa aikataulussa ja saavuttaneet merkittäviä synergioita niin toimintojen kuin tietojärjestelmien yhtenäistämisessä. Uuden johtoryhmän myötä puramme matriiseja ja tuomme päätöksenteon lähemmäksi liiketoimintoja. Näin luomme edellytykset kannattavalle kasvulle kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Yhdessä kokeneen johdon ja osaavan henkilöstön kanssa olemme valmiita toteuttamaan työelämän unelmia ja kehittymään suomalaisen työelämän merkittävimmäksi toimijaksi”, Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen kommentoi.

Lisätietoja:

Sami Asikainen

toimitusjohtaja

sami.asikainen@eezy.fi

puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman

talousjohtaja

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913