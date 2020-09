September 16, 2020 02:30 ET

Generellt pressmeddelande

Svenska livsstilsvarumärket och hörlurstillverkaren JAYS lanserar sin tredje True Wireless modell, f-Five True Wireless. f-Five är JAYS första True Wireless med en ”drop style” design och fokus under utvecklingen har legat på passform och samtalskvalitet.

Utan kablar, hög samtalskvalitet och behaglig passform är tanken att f-Five TWS ska ge frihet och förenkla vardagen för sina användare. ”Som alltid vill vi med våra produkter bidra genom att förenkla vardagen för våra användare. Produktavdelningens fokus under utvecklingsprocessen av f-Five TWS har varit frihet genom enkelhet. Vi ville skapa ett par True Wireless som man kan ha på sig hela dagen. För att kunna göra det måste du ha en bekväm passform men också en mikrofon som fungerar riktigt bra för samtal. Mycket tid har lagts ner på dessa delar och jag är stolt över produkten vi nu lanserar” säger Fredrik Sjölander, Product Development Manager på Jays.

True Wireless är den kategori som just nu driver hörlursmarkande framåt och som står för tillväxten. Den har därför blivit den viktigaste kategorin för merparten av hörlursvarumärkena. ”Även om det finns väldigt många True Wireless modeller på marknaden är det svårt att hitta en instegsmodell med en mikrofon-kvalitet som i praktiken fungerar för telefonsamtal. Detta är något vi tagit fasta på när vi arbetat fram f-Five. Det är en modell som kan användas för både samtal och musik men fortfarande till ett attraktivt pris” säger Henrik Andersson, CEO på Northbaze Group.

f-Five True Wireless kommer finnas tillgänglig i butik i mitten av september. För mer detaljer, besök www.jaysheadphones.se

Detaljer och funktioner för f-Five True Wireless:



Inbyggd mikrofon

16 timmars total speltid

Röststyrning

Touch kontroller

Bluetooth 5.0

USB-C

f-Five True Wireless MSRP

SEK 799

USD 79

EUR 79

GBP 69

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, verkställande direktör

Mobil: +46 761 99 35 55

E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Det egenutvecklade produktsortimentet marknadsförs under varumärken som Jays Headphones, Jays Speakers, Clint Audio, Clint Digital, Krusell, Pagalli, Walk on Water och KAVAJ. Koncernen utvecklar och tillverkar även produkter för andra välrenommerade varumärken på OEM basis. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Inom ”Audio & Sound” området, där Jays Headphones ingår, förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Koncernen expanderade 2018 inom ”Smart Mobility” området genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka koncernens online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncern- och tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.