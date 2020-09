GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 16.9.2020 KLO 13.30



Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano



Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää, ja päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi:



Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä

Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä

Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä

Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä



Yhtiökokous perusti 29.4.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka koostuu neljästä jäsenestä. Heistä kolme on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja ja yksi on yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen.

Sen osakkeenomistajan edustaja, jonka osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella on suurin syyskuun 1. työpäivänä valitaan toimikunnan puheenjohtajaksi, ellei nimitystoimikunnan jäsenet yksimielisesti toisin päätä. Siinä tapauksessa, että suurimman omistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voi valita nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia omistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä. Tällöin nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan.



Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Lisätietoja:

Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210



Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.fi.