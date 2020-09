Kemira Oyj

Kemira ja Ithaca Energy ovat allekirjoittaneet polymeeritoimitusten pitkäaikaisen jatkosopimuksen

Kemira on sopinut nykyisen polymeerien toimitussopimuksen jatkamisesta Ithaca Energyn kanssa. Uusi monivuotinen sopimus on jatkoa vuonna 2018 solmitulle sopimukselle, joka koskee polymeerien toimittamista öljyntuotannon tehokkuuden parantamiseksi Ithaca Energyn hallinnoimassa kohteessa Iso-Britannialle kuuluvalla Pohjanmeren alueella.

Kemira laajensi kemiallisesti tehostetun öljyn talteenottoon (Chemical Enchanced Oil Recovery, CEOR) käytettävien polymeerien valmistuskapasiteettia Botlekin tuotantolaitoksessa Alankomaissa vuonna 2017. Nyt julkistettu monivuotinen toimitussopimuksen jatko Ithacan kanssa varmistaa, että investointia voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin.

Kemiran öljy- ja kaasualan toiminnoista vastaava johtaja Pedro Materan: ”On hienoa jatkaa kumppanuuttamme Ithaca Energyn kanssa tulevina vuosina. Kemiran täysin CEOR:ää varten räätälöidyt polymeerit tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia resurssitehokkuuden, kestävän toiminnan ja kannattavuuden parantamiseen.”

Ithaca Energyn strategia keskittyy erittäin kannattavan, johtavan Pohjanmerellä toimivan öljy- ja kaasuyhtiön rakentamiseen. Yhtiö on kokenut Pohjanmeren toimija, joka keskittyy vähäriskiseen kasvuun arvioimalla ja kehittämällä Iso-Britannian kehittämättömiä löydöksiä ja hyödyntämällä Iso-Britannian öljyesiintymiään. Yritys perustettiin vuonna 2004, ja se on kasvanut sekä uuden kenttäkehitystoiminnan että yritysostojen kautta. Ithaca on Tel Avivin pörssiin listautuneen Delek Group Limitedin kokonaan omistama tytäryhtiö (TASE: DLEKG, US ADR: DGRLY). Delek Group Limited on Israelin johtava integroitu energiayhtiö. Lisätietoja on saatavilla yrityksen sivuilla osoitteessa www.ithacaenergy.com.