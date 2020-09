MONTRÉAL, 16 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc . («Géoméga» ou la «Société») (TSX: V. GMA ) (OTC: GOMRF), développeur de technologies propres pour l'extraction et le recyclage de terres rares, est heureuse d’annoncer que M. Nicholas Nickoletopoulos se présentera comme candidat au conseil d'administration de Géoméga. M. Jean Demers, pour sa part, ne se représentera pas pour un prochain mandat. Le nouvel administrateur sera proposé à l'assemblée générale annuelle («AGA») de Géoméga qui aura lieu le mercredi 21 octobre 2020 à 10 h (heure de l’Est) chez McMillan LLP 1000, Sherbrooke O, bureau 2700, Montréal, Québec.

« Alors que Géoméga évolue vers sa prochaine étape de croissance, la Société continue d'ajouter de nouvelles compétences et connaissances à son conseil d'administration. Nicholas apporte la formation technique en ingénierie métallurgique qui manquait et ajoute de l'expérience en gestion des opérations. » a déclaré Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga. «Son expérience des opérations au Québec et à l'étranger sera déterminante alors que la Société cherchera à étendre ses activités dans un avenir rapproché. Sa connaissance de l'industrie de la transformation des métaux pourrait ouvrir la porte à d'autres flux de rebuts industriels contenant des métaux critiques pouvant être extraits alors qu’ils sont aujourd’hui perdus. Trouver un candidat de son calibre, né au Québec, et ayant passé sa carrière dans la fabrication de produits locaux spécialisés et qui s'est développé avec succès à l'extérieur de la province est formidable pour Géoméga et démontre le bassin profond et diversifié de talents au Québec. De plus, je tiens à remercier l'administrateur M. Jean Demers pour sa contribution à la Société et je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. »

M. Nickoletopoulos, P.Eng (Ont.), Ph.D. amène plus de 25 ans d'expériences en gestion opérationnelle, technique et exécutive dans l'industrie des métaux. Actuellement, il est président, directeur général et actionnaire minoritaire du Metalunic, un fabricant québécois de produits d'enveloppes de bâtiment métalliques composés principalement de matériaux de base canadiens. Auparavant, il a dirigé Urecon en tant que président, chef de la direction, actionnaire minoritaire et administrateur à partir de 2013 jusqu'à son acquisition par Georg Fischer Ltd., basé en Suisse, en 2019 (FI-N sur le SIX Swiss Exchange). Urecon est un fabricant canadien de systèmes de tuyauterie isolés en usine et de solutions de produits isolés. De 2009 à 2013, il a occupé simultanément les postes de directeur général de Sivaco Wire Group et d'Ifastgroupe, tous deux fabricants québécois de produits d’acier galvanisé et allié dans 5 usines au Québec et en Ontario et 7 installations de distribution en Amérique du Nord. De 1994 à 2009, il a occupé divers postes, dont celui de directeur des services techniques et du développement des produits et celui de directeur du marketing pour Ivaco Rolling Mills. Dr. Nickoletopoulos a siégé au conseil d'administration de Durabox Paper Inc. de 2003 à 2016 jusqu'à son acquisition par Supremex Inc. (SXP à la TSX). Il a siégé au conseil d'administration de Wire Association International basé à Madison, Connecticut, et a agi en tant que président et président du conseil d’administration en 2012. Dr. Nickoletopoulos est titulaire d'un doctorat et d’un baccalauréat en génie métallurgique de l'Université McGill et est membre de l'Ordre professionnel des ingénieurs de l'Ontario depuis 1997.

À propos de Géoméga ( www.Géoméga.ca )

Basé à Boucherville et à Saint-Bruno, Ressources Géoméga a développé la « technologie ISR » exclusive et respectueuse de l’environnement qui permet de recycler les éléments de terres rares provenant de l’industrie des aimants permanents avec comme objectif de produire quatre éléments de terres rares à forte demande et à fort prix (ÉTRFF - en particulier Nd, Pr, Tb, Dy).

La Société progresse vers la phase de production initiale depuis son usine de démonstration dans le but d’approvisionner l’Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde en ÉTRFF.

Géoméga est également propriétaire du gisement de carbonatite de terres rares de Montviel et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 19% des actions émises et en circulation de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui fait avancer le projet de cuivre stratiforme Mitchi en Québec.

