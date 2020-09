MONTRÉAL, 16 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Officiellement, à compter d’aujourd’hui, GoCo offre aux entreprises canadiennes un accès simplifié à des technologies de communication d’entreprise robustes et flexibles. Le modèle novateur GoCo offre aux dirigeants d’entreprises de toutes tailles un ensemble de solutions faciles à mettre en œuvre et à utiliser, même sans grandes connaissances en TI, ce qui les laisse se concentrer sur l’essentiel : la croissance de leur entreprise. GoCo regroupe les forces et l’expertise de bluArc , BroadConnect Canada , Infra-Solutions , Netrium , Radiant et Ubity pour offrir aux entreprises des solutions simples et évolutives de communications unifiées, de connectivité gérée et de sécurité du réseau, partout au Canada. Avec le soutien de TELUS, GoCo dessert déjà avec fierté plus de 4 400 entreprises, 100 000 utilisateurs de communications unifiées et 27 500 sites de réseaux gérés – une impressionnante liste de clients parmi lesquels on compte Tim Hortons, Shell et La Vie en Rose.



« Les technologies de communication évoluent à un rythme effréné, mais beaucoup d’entreprises n’ont toujours pas accès aux outils essentiels à leur réussite. C’est la raison pour laquelle nous avons créé GoCo, confie Benoit Simard, président de GoCo. GoCo réunit une équipe d’entrepreneurs chevronnés dans divers domaines technologiques, qui partagent la conviction qu’il existe une façon d’améliorer la connexion entre les entreprises, leurs clients et le monde entier. En faisant appel à GoCo, les entreprises peuvent révolutionner les communications par des solutions simples et évolutives, et croître en toute confiance. »

De nos jours, les affaires évoluent plus rapidement que jamais. Les entreprises canadiennes ont besoin des bons outils, pas seulement pour garder la tête hors de l’eau, mais pour prospérer. La plateforme unique de GoCo offre plusieurs solutions indispensables regroupées dans une trousse facile à installer et à utiliser. Pas besoin de diplôme en TI! Voici un aperçu de ces solutions.

Communications unifiées

Outils de collaboration professionnels infonuagiques – les employés peuvent accéder à leur système téléphonique comme Cisco Webex depuis leur ordinateur ou leur téléphone mobile, où qu’ils se trouvent.

– les employés peuvent accéder à leur système téléphonique comme Cisco Webex depuis leur ordinateur ou leur téléphone mobile, où qu’ils se trouvent. Centre d’appels et de contacts – des fonctions RVI évoluées, la distribution automatique des appels, l’intégration des applications, de puissants outils d’analyse et plus encore pour faire du centre de contacts un centre de profits.

– des fonctions RVI évoluées, la distribution automatique des appels, l’intégration des applications, de puissants outils d’analyse et plus encore pour faire du centre de contacts un centre de profits. Liaisons SIP – un acheminement fiable et sécurisé sur les réseaux Internet et de données standard, sans coûteux circuits privés dédiés.

– un acheminement fiable et sécurisé sur les réseaux Internet et de données standard, sans coûteux circuits privés dédiés. Routage direct pour Microsoft Teams – la possibilité de joindre n’importe quel numéro de téléphone, n’importe où dans le monde, directement à partir de Teams.

Connectivité gérée

SD-WAN – des réseaux simplifiés et une agilité accrue pour vos succursales, des applications plus performantes sur le réseau, et les avantages d’un nuage propulsé par VMware-Velocloud et par Cisco.

– des réseaux simplifiés et une agilité accrue pour vos succursales, des applications plus performantes sur le réseau, et les avantages d’un nuage propulsé par VMware-Velocloud et par Cisco. Réseau privé virtuel (RPV) et MPLS sécurisés – un RPV pour une connexion sûre entre les lieux de travail et les utilisateurs à distance et la MPLS pour une redondance assurée par de multiples fournisseurs et des systèmes de relève automatisée à chacun des sites du client.

– un RPV pour une connexion sûre entre les lieux de travail et les utilisateurs à distance et la MPLS pour une redondance assurée par de multiples fournisseurs et des systèmes de relève automatisée à chacun des sites du client. Accès Internet affaires – travaillant avec une multitude de fournisseurs Internet, GoCo offre la possibilité de connecter tous vos sites à partir d’une seule source, et ce, partout au pays.

– travaillant avec une multitude de fournisseurs Internet, GoCo offre la possibilité de connecter tous vos sites à partir d’une seule source, et ce, partout au pays. Accès secondaire sur le réseau 4G LTE – connexion robuste et sécuritaire qui vous protège contre les coûts élevés associés aux pannes.

– connexion robuste et sécuritaire qui vous protège contre les coûts élevés associés aux pannes. Wi-Fi et analyses – service Wi-Fi de haute qualité facile à gérer pour vos employés et invités. Des analyses sophistiquées dressent un portrait complet de l’utilisation pour faciliter la planification et la gestion de la capacité.

Sécurité réseau

Gestion unifiée des menaces – solution de protection de calibre supérieur de Fortinet offrant de multiples fonctions de sécurité à partir d’un point unique du réseau, mise à jour automatiquement pour répondre aux menaces émergentes.

– solution de protection de calibre supérieur de Fortinet offrant de multiples fonctions de sécurité à partir d’un point unique du réseau, mise à jour automatiquement pour répondre aux menaces émergentes. Protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) – intégrée à notre réseau central, cette protection inspecte en permanence le trafic et si une menace est détectée, elle est immédiatement éliminée.

– intégrée à notre réseau central, cette protection inspecte en permanence le trafic et si une menace est détectée, elle est immédiatement éliminée. Coupe-feu géré – protection entièrement gérée et personnalisable de calibre supérieur contre les menaces de sécurité visant les réseaux, les systèmes et les données.

Les solutions GoCo sont offertes aux entreprises canadiennes dès aujourd’hui. Pour en savoir plus, visitez GoCo.ca .

À propos de GoCo

GoCo est un fournisseur innovateur de technologies de communication et de solutions de réseaux et de sécurité gérées pour les entreprises canadiennes. L’entreprise, formée par TELUS, regroupe les chefs de file bluArc, BroadConnect Canada, Infra-Solutions, Netrium, Radiant et Ubity sous la marque GoCo. GoCo apporte à ses clients son expertise et sa vaste expérience et leur offre des outils puissants sous la forme de solutions entièrement gérées. Mettant à profit toutes les possibilités et la souplesse du nuage, cette approche entièrement gérée nécessite des ressources TI minimales de la part du client et lui permet d’épargner temps, argent et efforts. GoCo est fier de faire partie de la famille TELUS!

Pour en savoir plus sur GoCo, consultez GoCo.ca et suivez-nous sur LinkedIn .

