Le groupe 5COM, spécialiste de l’installation d’infrastructures techniques pour l’énergie et les télécoms, passe le cap des 200 installations à l’échelle nationales de bornes de recharge de véhicules électriques auprès de concessionnaires automobiles et de professionnels en moins d’un an.

Maxime BERREBY, Président de 5COM « En un an, nous avons pu répondre aux attentes de nos clients et former des équipes qui sont en mesure de mener à bien les projets que nous leur avons confiés. Nous allons continuer de faire évoluer cette activité stratégique et d’avenir qui nécessite un très haut niveau d’expertise et de savoir-faire. La combinaison de technologies de pointe avec une offre de service de premier plan est un formidable accélérateur et va nous permettre d’accentuer durablement notre croissance. »