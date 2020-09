Lithium Werks, B.V., annonce la création d'une nouvelle unité commerciale médicale et de santé qui se concentrera sur la fourniture de produits et solutions d'énergie et d'alimentation électrique portables pour aider à lutter contre le virus et à aplanir la courbe de la propagation



AUSTIN, Texas et ENSCHEDE, Pays-Bas, 16 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks, tirant parti de ses acquisitions d'A123 Industrial Division et de Valence Technology, crée une unité commerciale médicale améliorée pour s'associer et collaborer avec les équipementiers de matériel médical et les intégrateurs de systèmes médicaux, ainsi qu'avec les sociétés et les communautés des soins de santé afin de fournir des solutions énergétiques et électriques portables pour aider à lutter contre le virus et à aplanir la courbe de la propagation.

Tirant parti de son portefeuille mondial de cellules au lithium, de modules de batteries, de systèmes de gestion de batteries, ainsi que de son Nanophosphate® développé par le MIT, connu pour son Power.Safety.Life.™ , Lithium Werks a le plaisir de présenter cette nouvelle unité commerciale qui se concentrera sur le travail visant à améliorer la chaîne d'approvisionnement des batteries médicales au lithium à partir des batteries des chariots médicaux, des lits d'hôpital, des équipements chirurgicaux, des défibrillateurs, ainsi que des batteries portables pour ventilateurs et respirateurs. Les robots, les équipements de stérilisation et de nettoyage UV, le stockage d'énergie, les sources d'énergie de secours et les unités d'alimentation auxiliaires sont également inclus.

Lithium Werks a vendu plus de 100 millions de dollars de modules de batteries et de cellules à la communauté médicale au cours des dix dernières années. La société a établi un portefeuille international d'équipementiers médicaux de classe mondiale et de clients intégrateurs de systèmes de santé, et développe actuellement une gamme élargie de produits pour le stockage d'énergie, la robotique et les applications industrielles soutenant le secteur de la santé. John Aittama, directeur des opérations, a déclaré : « Lithium Werks développe sa présence dans le secteur des dispositifs médicaux depuis plus de 10 ans et est bien positionnée pour s'appuyer sur notre longue histoire de qualité et de fiabilité. »

Alors que la pandémie a suscité de vives préoccupations en matière de santé et de sécurité, Lithium Werks joue son rôle dans la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et de nombreux autres problèmes de santé en renforçant notre concentration et notre collaboration pour aider à soutenir les hôpitaux, les professionnels de santé, les patients, les équipementiers médicaux et les intégrateurs de systèmes médicaux. Don Lenz, vice-président des ventes mondiales, a affirmé : « Sur ce fond de pandémie mondiale, équiper nos courageux travailleurs en première ligne d'unités de stockage d'énergie au lithium durables et à chargement rapide permet aux professionnels de la santé, des incendies et de la police de rester disponibles pour aider les patients les plus vulnérables. »

Quels que soient vos besoins en énergie médicale portable, n'hésitez pas à contacter Lithium Werks pour trouver une solution de batterie lithium professionnelle.

Pour tout complément d'information, veuillez nous contacter à l'adresse https://lithiumwerks.com/contact/

À propos de Lithium Werks - Lithium Werks a été créée en 2017 et s'est tranquillement hissée au niveau de leader mondial des systèmes de gestion de batteries, de modules, de cellules et de matériaux de phosphate de fer lithié. Il s'agit de l'une des sociétés de batteries au lithium-ion à la croissance la plus rapide au monde, et d'un leader mondial des brevets et produits LFP, opérant en Chine, en Europe et aux États-Unis. Pour tout complément d'information sur Lithium Werks, veuillez consulter le site www.lithiumwerks.com