Lithium Werks, B.V.宣布成立新的医疗和保健业务部门，该部门将专注于提供便携式电源、能源解决方案和产品，从而帮助对抗病毒并拉平疫情曲线

德克萨斯州奥斯汀和荷兰恩斯赫德, Sept. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过A123 Industrial Division和Valence Technology收购活动，Lithium Werks正在组建一个强化医疗业务部门，与医疗设备OEM和医疗系统集成商以及医疗保健公司和社区合作，提供便携式锂电源和能源解决方案，以帮助对抗病毒并拉平疫情曲线。

利用其锂电池、电池模块、电池管理系统的全球产品组合以及他们通过麻省理工开发的Nanophosphate®（以Power.Safety.Life. ™而著称）， Lithium Werks很高兴地宣布，这家新的业务部门将专注于改善医疗锂电池供应链，包括医疗车电池、医院病床、手术设备、除颤仪以及呼吸器和呼吸机的便携式电池。此外还包括机器人、UV清洁和消毒设备、能量存储、备用电源和辅助电源装置。

Lithium Werks在过去十年向医疗界出售了超过1亿美元的电池和电池模块。它已经建立起世界一流的医疗OEM和医疗保健系统集成商客户的全球组合，目前正在开发更大范围的储能、机器人和工业应用产品以支持医疗行业。首席运营官John Aittama表示：“Lithium Werks在医疗设备领域耕耘已超10年，并有能力充分利用我们长期保持的质量和可靠性特质。”

人们因疫情提升了对健康和安全的关切，Lithium Werks正在尽自己的一份力量，通过加强关注和合作，帮助支持医院、医疗工作者、患者、医疗OEM和医疗系统集成商来对抗新冠肺炎病毒的传播和许多其他健康问题。全球销售副总裁Don Lenz表示：“为抗击这次全球疫情的勇敢的前线工作人员配备持久快速充电的锂储能设备，可使医疗、消防和警务专业人员在一线帮助最急需救助的患者。”

无论您在便携式医疗电源方面有怎样的需求，都请联系Lithium Werks以获取专业的锂电池解决方案。

如需了解更多信息，请联系我们：https://lithiumwerks.com/contact/

关于Lithium Werks - Lithium Werks成立于2017年，悄无声息地汇集了处于世界领先地位的磷酸铁锂材料、电池、模块和电池管理系统。它是全球增长最快的锂离子电池公司之一，也是LFP专利和产品的全球领导者，业务遍及中国、欧洲和美国。如需了解有关Lithium Werks的更多信息，请访问www.lithiumwerks.com

联系人：

lwmarketing@lithiumwerks.com