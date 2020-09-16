Lithium Werks, B. V. 宣佈成立一個新的醫療和醫護業務部門，專注於提供便擕式電源、能源解決方案和產品，以對抗病毒及「拉平曲線」ー 即在任何既定時間抑制新感染以減少病例數



美國德州的奧斯汀市及荷蘭的恩斯希德市, Sept. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks 透過收購 A123 工業部門及 Valence Technology，現正成立更強的醫療業務部門，與醫療設備 OEM 以及醫療系統集成商合作，加上醫療護理公司與社區，旨在提供便擕式鋰電及能源解決方案，全力協助對抗病毒並拉平曲線。

Llithium Werks 善用其全球鋰電池、電池模組和電池管理系統的產品組合，加上由麻省理工學院開發以 Power.Safety.Life. ™ 聞名的 Nanophosphate®，很高興與您分享這個將致力改善醫療鋰電池供應鏈的新業務部門，用在包括醫療手推車電池、醫院病床、手術設備、除顫器，以及用於呼吸機與呼吸器的便攜式電池等。產品還包括機械人、紫外線清潔和無菌處理設備、能源儲存、備用電源及輔助電源裝置。

Lithium Werks 已在過去十年間向醫學界售出超過 1 億美元的電池和電池模組。它已建立世界一流的醫療設備製造商及醫療保健系統集成商客戶組成的全球投資組合，目前正在開發一系列用於支持醫療護理行業的能源儲存、機械人和工業應用程式的更多產品。營運總裁 John Aittama 指出：「Lithium Werks 已在醫療裝置方面發展業務 10 多年，並已可穩固立足於我們歷史悠久的品質及可靠性。」

隨著疫情增加了人們對健康和安全的關注，Lithium Werks 不斷努力抵抗新冠肺炎病毒的傳播和很多其他的健康問題，透過加強我們的關注度與合作來幫助醫院、醫護人員、患者、醫療設備製造商以及醫療系統集成商。全球營業副總裁 Don Lenz 肯定說：「為我們在全球疫情大流行中的勇敢前線人員提供持久並快速充電的鋰儲能裝置，讓醫療、消防以及警察專業人員可以留在前線幫助最脆弱的病患。」

無論您需要什麼形式的便攜醫療電源，請聯絡 Lithium Werks 以取得專業鋰電池解決方案。

如欲了解更多資訊，請透過 https://lithiumwerks.com/contact/ 與我們聯絡。

關於 Lithium Werks - Lithium Werks 成立於 2017 年，現已悄悄匯集全球領先的鋰鐵磷酸材料、電池、模組和電池管理系統。這些公司是全球增長最快的鋰離子電池公司一部分，也是 LFP 專利及產品的全球領導者，業務遍佈中國、歐洲及美國。有關 Lithium Werks 的更多資訊，請瀏覽 www.lithiumwerks.com