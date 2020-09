COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 septembre 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d’août 2020

En août 2020, le trafic total du Groupe ADP1 est en baisse de 64,9 % par rapport au mois d’août 2019 avec 9,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 68,8 % par rapport au mois d’août 2019 avec 3,2 millions de passagers accueillis. Sur les mois de juillet et d'août, le trafic dans les aéroports parisiens a atteint 5,7 millions de passagers, contre 20,9 millions l'an dernier sur la même période.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement le 1er avril 2020, a repris le 26 juin à partir d'Orly 3, le 13 juillet à partir d'Orly 4 et le 24 août à partir d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, et concernant l'activité commerciale régulière, les aéroports suivants sont ouverts à tout type de vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer : Ankara, Antalya, Batumi, Bodrum, Conakry, Enfidha, Gazipasa, Izmir, Mactan-Cebu, Monastir, Ohrid, Skopje, Tbilissi, Zagreb et, depuis le 8 septembre, Amman. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts pour des vols domestiques et pour des liaisons commerciales internationales régulières se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux. L'activité des aéroports d'Antananarivo, Djeddah, Médine, Nosy Be et Santiago reste pour le moment limitée au trafic domestique et l'aéroport de Maurice est fermé aux vols commerciaux.

Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 80,9 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Amérique Latine (- 93,2 %), Amérique du Nord (- 92,9 %), Asie-Pacifique (- 92,0 %), Moyen-Orient (- 86,4 %), Afrique (- 75,3 %), DOM-COM (- 35,5 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 65,6 % ;

Le trafic France est en décroissance de 38,2 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 75,0 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 17,9 %, en retrait de 3,8 points par rapport à août 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en baisse de 61,6 % avec un total de 61,9 millions de passagers accueillis.

Depuis le début de l’année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 65,3 % avec un total de 25,4 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 63,9 %. Le taux de correspondance s'établit à 23,5 %, en hausse de 1,3 pt.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 68,8 % sur le mois d’août 2020 et en baisse de 78,0 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 20192. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 72,2 % depuis le début de l’année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 92,5 % sur le mois d’août 2020 et en décroissance de 60,4 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 95,7 % sur le mois d’août 2020 et en décroissance de 73,3 % depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital3 depuis le mois de juillet 2020, est en baisse de 78,1 % sur le mois d'août 2020.



Passagers Août 2020 Var. 20/19 Jan.- Août 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 2 140 966 - 71,4 % 17 919 807 - 65,0 % 42 830 572 - 43,1 % Paris-Orly 1 106 656 - 62,2 % 7 511 784 - 65,9 % 17 350 025 - 47,1 % Total Paris Aéroport 3 247 622 - 68,8 % 25 431 591 - 65,3 % 60 180 597 - 44,3 % Santiago du Chili 150 808 - 92,5 % 6 642 414 - 60,4 % 14 489 724 - 41,7 % Amman 45 712 - 95,7 % 1 646 518 - 73,3 % 4 408 812 - 49,8 % New Delhi 1 363 135 - 76,4 % 19 272 611 - 56,3 % 43 620 373 - 35,2 % Hyderabad 500 448 - 72,4 % 5 915 662 - 59,7 % 13 487 899 - 38,3 % Cebu 38 765 - 96,4 % 2 552 132 - 70,1 % 6 673 056 - 45,6 % Total GMR Airports 1 902 348 - 78,1 % 27 740 405 - 58,8 % 63 781 328 - 37,1 % Antalya 1 757 238 - 68,6 % 4 878 681 - 80,1 % 16 137 057 - 53,2 % Ankara 472 712 - 61,7 % 3 579 970 - 62,1 % 7 823 530 - 45,7 % Izmir 704 106 - 45,5 % 3 672 766 - 56,2 % 7 680 401 - 38,9 % Bodrum 360 520 - 56,4 % 823 954 - 73,7 % 2 031 896 - 52,4 % Gazipaşa Alanya 41 322 - 74,8 % 157 031 - 79,4 % 498 343 - 55,7 % Médine 65 960 - 92,2 % 1 866 577 - 68,5 % 4 325 264 - 48,5 % Tunisie 60 220 - 89,2 % 227 788 - 89,6 % 1 084 233 - 63,3 % Géorgie 19 753 - 96,0 % 564 732 - 81,7 % 1 782 945 - 60,5 % Macédoine 76 459 - 76,3 % 573 178 - 67,8 % 1 468 588 - 42,1 % Zagreb(4) 93 553 - 75,1 % 719 358 - 68,4 % 1 878 516 - 44,6 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk)(5) 3 651 843 - 68,8 % 17 064 035 - 72,2 % 44 710 773 - 49,6 % Total TAV Airports 3 651 843 - 68,8 % 17 064 035 - 78,0 % 44 710 773 - 64,8 %





Mouvements d'avions Août 2020 Var. 20/19 Jan.- Août 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 22 302 - 52,0 % 153 892 - 53,9 % 318 270 - 35,8 % Paris-Orly 8 272 - 55,8 % 55 244 - 63,2 % 123 432 - 45,6 % Total Paris Aéroport 30 574 - 53,1 % 209 136 - 56,8 % 441 702 - 38,9 % Santiago du Chili 1 652 - 86,9 % 45 442 - 56,8 % 97 530 - 38,1 % Amman 819 - 90,4 % 17 945 - 67,1 % 43 190 - 45,3 % New Delhi 12 355 - 67,3 % 140 196 - 50,9 % 296 117 - 32,3 % Hyderabad 5 710 - 61,0 % 57 730 - 51,9 % 121 249 - 32,9 % Cebu 440 - 95,1 % 24 001 - 65,8 % 59 527 - 42,1 % Total GMR Airports 18 505 - 69,8 % 221 927 - 53,4 % 476 893 - 33,9 % Antalya 10 355 - 64,5 % 33 245 - 75,4 % 101 676 - 47,3 % Ankara 3 906 - 49,8 % 27 109 - 56,3 % 55 355 - 41,9 % Izmir 5 123 - 34,5 % 26 277 - 49,1 % 52 178 - 33,4 % Bodrum 2 341 - 53,2 % 5 646 - 71,6 % 13 958 - 49,1 % Gazipaşa Alanya 303 - 69,8 % 1 313 - 73,7 % 3 644 - 50,6 % Médine 756 - 88,5 % 14 333 - 66,5 % 32 176 - 47,6 % Tunisie 629 - 79,7 % 2 242 - 83,5 % 7 608 - 59,4 % Géorgie 784 - 82,0 % 8 946 - 70,3 % 20 940 - 53,1 % Macédoine 1 014 - 59,6 % 6 100 - 58,6 % 13 156 - 37,6 % Zagreb(4) 2 246 - 49,0 % 14 795 - 50,9 % 29 725 - 33,3 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk)(5) 27 457 - 61,7 % 140 006 - 65,4 % 330 416 - 44,2 % Total TAV Airports 27 457 - 61,7 % 140 006 - 72,9 % 330 416 - 61,3 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Août 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 38,2 % 25,4 % - 56,9 % 18,5 % Europe - 65,6 % 47,8 % - 67,3 % 41,3 % Autre International



dont - 80,9 % 26,7 % - 66,2 % 40,2 % Afrique - 75,3 % 9,7 % - 63,2 % 11,9 % Amérique du Nord - 92,9 % 2,9 % - 74,4 % 8,0 % Amérique Latine - 93,2 % 0,6 % - 63,6 % 3,3 % Moyen-Orient - 86,4 % 2,3 % - 66,0 % 5,1 % Asie-Pacifique - 92,0 % 1,6 % - 73,6 % 4,9 % DROM-COM - 35,5 % 9,6 % - 45,5 % 7,1 % Total Paris Aéroport - 68,8 % 100 % - 65,3 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2020 Var. 20/19 Jan.- Août 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 270 515 - 75,0 % 2 947 851 - 63,9 % Taux de correspondance 17,9 % - 3,8 pt 23,5 % + 1,3 pt Taux de remplissage 65,2 % - 23,7 pt 73,9 % - 12,9 pt

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% ne prend pas en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019 et intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er mars 2020. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic du groupe @100 % est en baisse de 65,1 % depuis le début de l'année. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 67,7 % depuis le début de l'année.

2 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

3 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur les prises de participation dans la société GMR Airports.

4 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

5 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

