ABN AMRO en ODDO BHF gaan samenwerking aan

ABN AMRO en de Frans-Duitse financiële dienstverlener ODDO BHF gaan een strategische samenwerking aan op het vlak van ‘equity brokerage’, aandelendiensten voor grootzakelijke relaties. Beide partijen hebben in dit segment een leidende positie in hun eigen marktgebied. De samenwerking richt zich op de Benelux met de ambitie om uit te breiden naar de Duitse markt.

Onder de naam ABN AMRO-ODDO BHF wordt een nieuwe joint venture opgericht (*), waarin beide partijen een gelijk belang krijgen. ABN AMRO brengt haar activiteiten in op het vlak van ‘Benelux equity research, institutional sales en sales trading’. Voor de uitvoering van orders zal de joint venture gebruik maken van het geavanceerde handelsplatform van ODDO BHF.

De nieuwe combinatie gaat zich primair richten op de Benelux en wordt gevestigd in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. ABN AMRO en ODDO BHF hebben de ambitie hun samenwerking uit te breiden naar de Duitse markt.

Het partnerschap betekent een uitbreiding van diensten aan zowel institutionele investeerders als corporate klanten op het vlak van ‘equity brokerage’ en ‘equity capital markets’. Voor investeerders groeit het aanbod aan hoogwaardige aandelenresearch naar ruim 500 fondsen. Het eigen distributienetwerk om aandelen te plaatsen voor corporate klanten groeit naar meer dan 600 institutionele partijen in Europa en de Verenigde Staten.

Groeikansen in Noordwest Europa

Rutger van Nouhuijs, lid van het ABN AMRO Executive Committee: “Ik ben trots deze samenwerking bekend te kunnen maken. We zijn in onze thuismarkt een leidende partij als het gaat om equity brokerage. Door de handen ineen te slaan met een toonaangevende professionele pan-Europese broker zoals ODDO BHF, die ons dienstenaanbod aanvult, versterken we onze positie en kunnen we de dienstverlening aan onze klanten verder verbeteren. Daarnaast biedt de samenwerking kansen voor verdere groei in Noordwest Europa. Hiermee onderstrepen we onze regionale ambities en bevestigen we het vertrouwen in onze activiteiten op het vlak van equity brokerage en equity capital markets.”

Breder aanbod diensten en deskundigheid

Christophe Tadié, Managing Partner van ODDO BHF en hoofd Corporates & Markets: “We kijken ernaar uit om met ABN AMRO te gaan samenwerken. De nieuwe combinatie brengt teams, expertise en markten samen die elkaar aanvullen. Hierdoor kunnen we in Europa een sterk brokerage-platform bouwen. Net als de samenwerking die we in 2018 met Natixis aangingen, maakt dit partnerschap deel uit van onze pan-Europese strategie die erop is gericht een financiële marktleider te worden in de eurozone. Het effectenbedrijf speelt een belangrijk rol in de geschiedenis van ODDO BHF en is onderdeel van ons DNA. We willen onze klanten een breder aanbod diensten en deskundigheid bieden.”

(*) De voorgenomen joint venture is onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders.

Meer informatie

ABN AMRO Persvoorlichting

Ariën Bikker

+31 (6) 1276 3059

arien.bikker@nl.abnamro.com

Over ODDO BHF

ODDO BHF is een onafhankelijke Frans-Duitse financiële dienstverlener met een geschiedenis van meer dan 170 jaar. Het bedrijf ontstond uit de samenvoeging van een Frans familiebedrijf opgebouwd door vijf generaties effectenmakelaars en een Duitse bank gespecialiseerd in het mkb. De groep heeft 2300 medewerkers, waarvan 1200 in Duitsland en 1100 in Frankrijk en Tunesië, en meer dan 110 miljard euro vermogen onder beheer. Met zijn aanzienlijke investering in marktexpertise is ODDO BHF actief in drie belangrijke segmenten: private banking, vermogensbeheer en corporate en investment banking. De groep heeft een unieke eigendomsstructuur: 65% van het kapitaal is in handen van de familie Oddo en 25% in handen van de medewerkers. Door deze samenwerkingsstructuur kan het bedrijf rekenen op de toewijding van zijn teams op de lange termijn. In 2019 genereerde ODDO BHF een nettoresultaat van 585 miljoen euro uit het bankbedrijf en op 31 december 2019 beschikte de groep over meer dan 890 miljoen euro aan eigen vermogen.

Over ABN AMRO

ABN AMRO is een Nederlandse bank voor particuliere, zakelijke en private banking klanten. We bieden hen een breed palet aan financiële producten en diensten. Onze focus ligt op Noordwest Europa. Onze ambitie is om de beste Nederlandse bank te zijn. Onze purpose Banking for better, for generations to come geeft ons richting in de uitvoering van onze strategie, die gebaseerd is op drie pijlers: klanten op weg helpen naar duurzaamheid; de klantbeleving optimaliseren; en bouwen aan de bank van de toekomst. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam. We bedienen ongeveer zes miljoen klanten en hebben zo’n 18.000 mensen in dienst. Voor meer informatie, kijk op www.abnamro.com.

Bijlage