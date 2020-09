September 16, 2020 12:00 ET

September 16, 2020 12:00 ET

Communiqué de presse Lyon, le 16 septembre 2020 à 18h

PREMIER SEMESTRE 2020



Accroissement historique de l’activité porté par les produits d’hygiène et de désinfection

Résultats en forte croissance illustrant l’agilité du Groupe et la pertinence des choix stratégiques

Restructuration financière majeure renforçant les fonds propres et sécurisant la croissance

En M€ S1 2019 S1 2020



Variation



Chiffre d’affaires 128,7 140,4 +11,7 EBITDA* 9,4 22,4 +13,0 Résultat Opérationnel Courant 2,9 15,2 +12,3 Résultat Opérationnel 7,8 13,0 +5,2 Résultat Net (part du Groupe) 5,7 8,8 +3,1

*EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et provisions

Le Conseil de Surveillance d’Orapi réuni le 15 septembre sous la Présidence de Guy Chifflot, a approuvé les comptes du premier semestre 2020, arrêtés par le Directoire.

Accroissement historique de l’activité porté par les produits d’hygiène et de désinfection

Orapi a réalisé un chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2020 de 140,4 M€ contre 128,7 M€ l’an dernier, soit une progression de + 9,1% à périmètre courant (+ 12 % à périmètre constant) par rapport au premier semestre 2019. Dans le contexte de crise sanitaire mondiale de la COVID-19, cette amélioration est portée par l’augmentation de la demande en produits d’hygiène et de désinfection, et en particulier de gels hydro-alcooliques. Cette très forte croissance notamment sur le T2, a permis au Groupe de compenser le repli de certains marchés impactés par les restrictions liées au COVID (industrie, CHR…).

Résultats en forte croissance illustrant l’agilité du Groupe et la pertinence des choix stratégiques

Disposant d’un outil industriel flexible, le Groupe a pu mobiliser ses outils de production pour répondre à l’accélération de la demande et accroître ses capacités sur les gammes de produits liées à cette crise. Le Groupe a ainsi bénéficié du plein effet de son intégration verticale.

Ce pilotage fin couplé aux effets du plan stratégique lancé en 2019, permet au Groupe d’améliorer significativement ses résultats :

l’EBITDA s’établit à 22,4 M€, soit 16% du chiffre d’affaires, et est en hausse de + 13 M€ et +13,6 M€ à périmètre comparable (retraité de la cession de la société DACD en mars 2019),

le résultat opérationnel courant (ROC) s’établit à 15,2 M€, soit 10,9% du chiffre d’affaires, et est en hausse de + 12,3 M€.

Les autres produits et charges opérationnels s’élèvent à - 2,2 M€ et sont constituées principalement des coûts liés à la restructuration financière (- 2,2 M€), de frais et provisions liés à la mise en œuvre du plan de transformation (- 0,6 M€), et de plus-values de cession d’immobilisations pour + 0,4 M€.

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2020 s’élève à 13M€, soit une hausse de 5,2 M€. Après la prise en compte des charges financières (- 2,5 M€) et de la charge d’impôt (- 1,5 M€), le résultat net (Part du Groupe) s’établit à 8,8 M€ contre 5,7 M€ en juin 2019.

Les flux de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à 5,6 M€ soit + 10,8 M€ par rapport à 2019. La capacité d’autofinancement s’élève à + 14,7 M€ au 30 juin 2020. La variation de BFR accompagne l’évolution de la demande en produits d’hygiène pour s’établir à - 9,1 M€.

Les flux liés aux opérations d’investissements (- 2,4 M€) correspondent essentiellement à des équipements de dosage et de distribution ainsi qu’à des investissements industriels, en ligne avec le plan de développement.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s’établissent à + 7,6 M€ et intègrent principalement une variation des dettes auprès des factors + 9,8 M€, des émissions d’emprunts pour + 1,5 M€, et des loyers payés au titre des contrats de location conformément à la norme IFRS 16 - 3,3 M€.

Ainsi, au 30 juin 2020, la position de trésorerie s’est renforcée à 19,2 M€ contre 9,4 M€ au 31 décembre 2019.

Restructuration financière majeure renforçant les fonds propres et sécurisant la croissance

Comme annoncé, ORAPI a finalisé le 29 juillet 2020 la mise en œuvre des opérations de restructuration de son endettement bancaire et obligataire.

Ces opérations, qui permettent à ORAPI de restructurer son bilan et de mettre en place une nouvelle ligne de financement, comprennent notamment :

un financement par Kartesia d’un montant maximum de 17 M€ sous forme d’obligations simples non cotées, dont une première tranche de 12 M€ a été souscrite par Kartesia le 29 juillet 2020 (dans un délai de douze mois, ORAPI pourra décider d’émettre la seconde tranche pour le solde) ;

le rachat par Kartesia de l’ensemble de l’endettement bancaire France (hors une dette hypothécaire de 0,6 M€) et obligataire du Groupe ORAPI (soit un montant total d’endettement bancaire et obligataire de 52 M€) ;

la conversion en capital au bénéfice de Kartesia pour un montant de 12,1 M€ des créances bancaires et obligataires rachetées par Kartesia ;

la conversion de créances bancaires et obligataires par l’émission d’obligations non cotées d’une valeur nominale unitaire de 5,20 €, remboursables en actions nouvelles ORAPI pour un montant nominal total de 23 M€ et d’obligations non cotées d’une valeur nominale unitaire de 5,20 € remboursables en actions nouvelles ORAPI, pour un montant nominal total de 16,6 M€ ;

le solde des créances bancaires et obligataires non converties qui a fait l’objet d’un abandon de créances de la part de Kartesia pour un montant de 2 M€ ;

l’attribution gratuite de 2.309.375 bons de souscription d’actions au profit des actionnaires d’ORAPI.

Conformément à la volonté des actionnaires, le Groupe a également fait évoluer sa gouvernance en adoptant une structure à Conseil de Surveillance et Directoire lors de l’Assemblée Générale des actionnaires d’ORAPI réunie le 29 juillet 2020, composée comme suit :

Monsieur Guy Chifflot, Monsieur Jean-Pierre Gaillard, Monsieur Jérôme Gacoin, Monsieur Damien Scallierez, Madame Céline Fantin et la Société Gali, représentée par Martine Griffon-Fouco en tant que membres du Conseil de Surveillance,



désignation par le Conseil de Surveillance d’ORAPI réuni le 29 juillet 2019 de Monsieur Guy Chifflot en qualité de président du Conseil de Surveillance et, en qualité de membres du Directoire, de Messieurs Emile Mercier et Henri Biscarrat qui en assure la présidence.

Perspectives

Le renforcement des attentes et l’exigence des professionnels pour disposer de produits d’hygiène et de désinfection de haute qualité permettent à ORAPI de confirmer sa position d’acteur intégré sur son marché. Néanmoins, compte tenu des incertitudes sur l'environnement économique mondial, et dans un contexte évolutif de la crise de la COVID-19, il reste très difficile d’appréhender les incidences de cette pandémie sur les perspectives d’avenir à moyen terme.

Orapi a déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur l'espace Finances, du site internet de la société www.orapi.com.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe