Paris, le 16 septembre 2020, 17h45

RESULTATS SEMESTRIELS :

CHIFFRE D’AFFAIRES 1Md€

BENEFICE NET CONSOLIDE : 10M€

Le Directoire de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Daniel AUGEREAU, s’est réuni le 14 septembre 2020 et a arrêté les comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2020. Les procédures de revue limitée de ces comptes ont été réalisées et le rapport correspondant est en cours d’émission.

Consolidés - en M€ 2020 2019 Chiffre d'affaires 1.000,6 1.295,6 Ebitda 39,9 64,8 Résultat opérationnel courant (1) 30,0 54,5 Résultat avant impôts 22,6 50,6 Charge d’impôt (2) (12,6) (23,4) Résultat net 10,0 27,2

(1) avant amortissement et dépréciation des incorporels

(2) dont CVAE 6,1M€ en 2020 et 8,5M€ en 2019

Activité

Après un premier trimestre où l’activité s’était particulièrement bien tenue, la pandémie du Covid-19 a affecté fortement le marché de l’emploi en France et à l’étranger.

Dans ce contexte exceptionnellement difficile, SYNERGIE, grâce à la mobilisation de ses équipes, a toutefois réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1.000,6M€, inférieur de 22,8% à celui de 2019 (23,3% à périmètre et devise constants).

Notre réactivité a conduit le Groupe à diversifier sa clientèle et à élargir ses services dans les secteurs de l’environnement, des énergies renouvelables, ainsi que le numérique, l’agroalimentaire, la logistique et le médical, afin de compenser le ralentissement des industries de l’aéronautique et, dans une moindre mesure, la construction automobile. Cette résistance a permis de limiter le repli de l’activité à 37,1% sur le second trimestre.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 454M€ (-28%) contre -31% pour le marché selon l’indicateur de PRISM’EMPLOI), avec une reprise progressive du travail temporaire depuis sa chute brutale survenue dès la deuxième quinzaine de mars.

L’activité à l’International a mieux résisté pour atteindre 546,6M€ (54,6% du consolidé) contre 664,8M€ en 2019 en baisse de seulement 17,8%.

Résultats

SYNERGIE a démontré une forte résilience durant cette crise inédite, en adaptant son organisation avec beaucoup de réactivité, afin de préserver ses équipes et assurer la continuité de service auprès des clients poursuivant leur activité.

Des plans d’actions spécifiques par pays ont été mis en place en intégrant une mise en application des dispositifs gouvernementaux destinés à maintenir l’emploi et à soutenir les entreprises. Des réductions de coûts ont également été réalisées dans toutes les filiales.

Ces mesures ont permis à la grande majorité des entités géographiques du groupe de dégager un résultat opérationnel courant bénéficiaire.



En France, la marge opérationnelle s’est élevée à 13,8M€ contre 34,1M€ en 2019, démontrant une belle résistance face à l’ampleur de la baisse d’activité.



Le résultat opérationnel courant de l’International atteint 16,2M€ contre 20,5M€ en 2019, porté par une excellente résistance de l’Italie et de la Belgique.

Les Services Numériques ont maintenu un ratio de marge opérationnelle sur chiffre d’affaires de l’ordre de 10% illustrant ainsi une diversification réussie dans ces activités où le Groupe opère depuis 2018 (acquisitions successives de DCS EASYWARE en France puis de TIGLOO en Espagne, générant un chiffre d’affaires global de 32,2M€ sur le semestre).

Compte tenu d’amortissements et de dépréciation des incorporels de 5,4M€, d’une charge financière de 1,9M€ (dont 0,9M€ lié à la variation de change), le résultat avant impôt s’est établi à 22,6M€.

L’impôt de 12,6M€ tient compte, en France, de l’impôt de production (CVAE) à hauteur de 6,1M€.

Le résultat net s’élève à 10M€ démontrant la capacité de SYNERGIE à rester bénéficiaire dans un environnement économique impacté par une crise sans précédent.

Situation Financière

La structure financière s’est renforcée avec des capitaux propres de 552,9M€ et une trésorerie en très forte progression, en raison d’une diminution du besoin en fonds de roulement de 100M€ sur la période, d’investissements limités et de la décision de ne pas procéder à une distribution de dividendes.

Perspectives

Dans un contexte où les ressources humaines sont au cœur du dispositif des entreprises avec une demande accrue en services et flexibilité, SYNERGIE entend rester leur partenaire privilégié.

Grâce à sa structure financière très solide, SYNERGIE dispose en outre des atouts lui permettant de rester confiant dans sa faculté à traverser cette crise sanitaire avec pour objectif de dépasser le cap de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 le mercredi 28 octobre 2020 après Bourse.

