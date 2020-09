RALEIGH, Caroline du Nord, 16 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd'hui la nomination de Glen Stettin, M.D., au conseil d'administration de la société, à compter du 14 septembre 2020.



« Nous sommes ravis que Glen rejoigne notre conseil d'administration. Au vu de son implication généralisée dans le domaine des soins de santé en tant que médecin et cadre, l'expérience du Dr Stettin en matière d'innovation, de données, d'analyse, de technologie et de solutions de santé intégrées fournira au conseil d'administration des renseignements précieux alors que nous continuons à réinventer la recherche clinique et à la rendre plus accessible aux patients », a déclaré Colin Shannon, président-directeur général et président du conseil d'administration de PRA health Sciences, Inc.

Le Dr Stettin est vice-président principal et directeur de l'innovation chez Express Scripts & Cigna Services, une division de Cigna Corporation, où il dirige la recherche et le développement, l'expérience des patients et des médecins, le développement et la gestion de produits axés sur les nouvelles solutions cliniques et données, analyses et plateformes en tant que services. Auparavant, le Dr Stettin a occupé les fonctions de vice-président principal et directeur de l'innovation chez Express Scripts, qui a été acquise par Cigna Corporation en 2018. Le Dr Stettin a rejoint Express Scripts lorsque la société a fusionné avec Medco Health Solutions, Inc. en avril 2012. Au cours de ses 17 années chez Medco, il a occupé des postes de direction dans les organisations cliniques, opérationnelles, technologiques et de produits.

Le Dr Stettin a obtenu sa licence et un diplôme de médecine à l'université Lehigh et au collège médical universitaire de Pennsylvanie. Il a achevé sa résidence en médecine interne à l'université de Californie, à San Francisco, où il a également occupé les fonctions de résident médical en chef à l'hôpital Moffitt-Long, boursier en cardiologie et chercheur clinique de la Fondation Robert Wood Johnson à l'UCSF et à l'université de Stanford.

