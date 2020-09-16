北卡罗来纳州罗利, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc.（NASDAQ:PRAH）今天宣布任命Glen Stettin为公司董事，任命自2020年9月14日起生效。



“我们很高兴Glen将加入我们的董事会。Stettin博士作为医生和高管广泛参与医疗保健领域的工作，他在创新、数据、分析、技术和综合健康解决方案方面的经验将为董事会提供宝贵的见解，帮助我们继续重塑临床研究，使其更易于为患者所用。”PRA Health Sciences, Inc.总裁、首席执行官兼董事会主席Colin Shannon表示。

Stettin博士是Cigna Corporation旗下Express Scripts & Cigna Services的高级副总裁兼首席创新官，负责新临床解决方案和数据、分析以及平台即服务领域的研发、医患体验、产品开发和管理。在此之前，Stettin博士曾担任Express Scripts高级副总裁兼首席创新官，该公司于2018年被Cigna Corporation收购。Stettin博士在2012年4月Express Scripts与Medco Health Solutions, Inc.合并时加入了该公司。在Medco工作的17年中，他曾担任临床、运营、技术和产品组织领域的领导职务。

Stettin博士拥有理海大学和宾夕法尼亚州医学院的学士及医学专业学位。他在加利福尼亚州大学旧金山分校完成了内科住院医师培训，还曾在Moffitt-Long Hospital担任内科住院总医师，并在加州大学旧金山分校和斯坦福大学任心脏科研究医师和罗伯特·伍德·约翰逊基金会临床学者。

关于PRA Health Sciences

按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、南非、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，全球员工超过17500人。2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。要了解有关PRA的更多信息，请访问 www.prahs.com 。

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