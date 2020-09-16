北卡羅萊納州羅利, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ:PRAH) 今天宣佈委任 Glenn Stettin 為公司董事會成員，並於 2020 年 9 月 14 日生效。



PRA health Sciences 董事會主席兼行政總裁 Colin Shannon 說：「我們很高興看到 Glen 加入我們的董事會。Stettin 醫生作為一名醫生及行政人員涉獵廣泛的醫療保健領域，在創新、數據、分析、技術及綜合健康解決方案方面擁有豐富經驗，將為董事會提供寶貴的見解，協助我們繼續重新發明臨床研究，讓患者更容易參與。」

Stettin 醫生任職於 Cigna Corporation 旗下的 Express Scripts & Cigna Services，擔任高級副總裁兼創新總裁，負責研發、患者及醫生體驗、產品開發及管理，專注於新的臨床解決方案及數據、分析及平台即服務。此前，Stettin 醫生在 Express Scripts 擔任高級副總裁兼創新總裁，該公司於 2018 年被 Cigna Corporation 收購。Express Scripts 與 Medco Health Solutions, Inc. 於 2012 年 4 月合併，Stettin 醫生亦是在當時加入 Express Scripts。在為 Medco 效力的 17 年期間，他在臨床、營運、技術及產品組織中擔任領導職務。

Stettin 醫生獲得理海大學和賓夕法尼亞醫學院的學士及醫學學位。他在加州大學三藩市分校完成內科醫生駐院課程，還擔任 Moffitt-Long Hospital 的首席駐院醫生及心臟科專家，也是加州大學三藩市分校及斯坦福大學 Robert Wood Johnson Foundation 臨床學者。

關於 PRA Health Sciences 公司

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、南非、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外 PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。要了解有關 PRA 的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com 。

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