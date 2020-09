TORONTO, 16 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier la mise à jour corporative qui suit.



M. John Burzynski a été nommé président du conseil d’administration et conserve son rôle de chef de la direction et d’administrateur; M. Sean Roosen quitte son poste de président du conseil et reste en poste à titre d’administrateur; et M. Mathieu Savard a été promu au poste de président de la Société.

Gradué de l’Université du Québec à Montréal avec un baccalauréat en sciences de la Terre et cumulant plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie minière, M. Savard était auparavant premier vice-président à l’exploration d’Osisko. Avant de se joindre à Minière Osisko en 2016, Mathieu a été tour à tour membre sénior de l’équipe d’Exploration Osisko Baie James, de Mines Virginia et de Mines d’or Virginia. Mathieu était un membre clé de l’équipe de Virginia qui s’est vu décerner le prix du Prospecteur de l’année en 2004 par l’Association de l’exploration minière du Québec (« AEMQ ») et le prestigieux prix Bill Dennis de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (« PDAC ») en 2006 pour souligner la découverte du gisement aurifère Éléonore; il faisait aussi partie de l’équipe de gestion et d’exploration de Minière Osisko qui a reçu le prix de la Découverte de l’année de l’AEMQ en 2017 pour la découverte du gîte Lynx à Windfall. Mathieu est géologue agréé à titre de membre de l’Ordre des géologues du Québec, et est président du conseil et administrateur de l’AEMQ.

Le chef de la direction et président du conseil de la Société, John Burzynski, a déclaré : « Je tiens à remercier Sean Roosen pour sa contribution pendant son mandat à titre de président du conseil, et pour avoir accepté de conserver son rôle d’administrateur. Je suis très heureux d’accueillir Mathieu à titre de nouveau président de Minière Osisko, et je suis impatient de le voir diriger notre équipe vers les prochaines étapes des travaux à Windfall et faire de nouvelles découvertes au cours des années à venir. Notre but, en recréant Minière Osisko en 2015, était de découvrir et de mettre en valeur une autre mine d’or de calibre mondial au Québec. Nous avons acquis un gîte prometteur et une position de terrain de l’échelle d’un district, nous avons assemblé l’une des meilleures équipes d’exploration dans l’industrie et avons entrepris l’un des plus importants programmes de forage au monde à Windfall. Cinq ans de détermination et de travail acharné ont porté fruit avec la découverte de Lynx et la délimitation d’un gîte de classe mondiale. »

« La direction et le conseil d’Osisko ont connu un niveau inhabituel de succès dans l’industrie minière au Canada, ayant contribué aux trois dernières découvertes aurifères de calibre mondial au Québec (Windfall, Canadian Malartic et Éléonore). De plus, notre administrateur principal indépendant est aussi responsable d’avoir dirigé l’équipe qui a découvert le gisement de calibre mondial Fruta del Norte en Équateur. Tout cela pour dire que chez Osisko, nous avons une équipe de direction et un conseil solides et très expérimentés, l’une des meilleures équipes techniques parmi les plus compétentes de l’industrie, et une feuille de route de découvertes aurifères et de création de valeur pour les actionnaires parmi les plus remarquables entre nos pairs. J’ai pleine confiance que les qualités de leader de Mathieu continueront de nous mener vers les plus hauts sommets. »

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Québec. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans plus de 2 700 kilomètres carrés dans les secteurs d’Urban-Barry et de Quévillon.

Pour nous joindre : John Burzynski, Chef de la direction et président du conseil d’administration Téléphone : (416) 363-8653