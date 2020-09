PITTSBURGH, 16 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Knopp Biosciences LLC a annoncé aujourd'hui la fin du recrutement dans un essai de Phase 2 évaluant le dexpramipexole par voie orale à petites molécules chez des patients atteints d'asthme éosinophilique modéré à sévère.



L'essai multicentrique de Phase 2 est une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, visant à évaluer les effets de trois niveaux de dose de dexpramipexole par voie orale pendant 12 semaines. Le critère d'évaluation principal porte sur la modification du nombre d'éosinophiles de sang périphérique. Les mesures des résultats secondaires comprennent les modifications des résultats du FEV1 pré-bronchodilatateur et du contrôle de l'asthme (questionnaire ACQ-7) de la période de référence jusqu'à la semaine 12.

« Nous sommes ravis de terminer le recrutement dans cet essai de Phase 2 et sommes impatients de communiquer des données de haute qualité au début de l'année 2021 », a déclaré Michael Bozik, M.D., président-directeur général de Knopp. « Knopp s'engage à développer le dexpramipexole par voie orale en tant que traitement pré-biologique ciblé réduisant le taux d'éosinophiles chez les patients atteints d'asthme éosinophilique modéré à sévère. L'avantage de la diminution des éosinophiles en tant qu'approche thérapeutique de l'asthme a été démontré par le succès des produits biologiques injectables dans la réduction des exacerbations de l'asthme. Le dexpramipexole détient le potentiel de fournir une alternative orale efficace à ces traitements biologiques approuvés. »

Les éosinophiles sont des globules blancs qui jouent un rôle central dans un certain nombre de maladies invalidantes, y compris l'asthme, le syndrome hyperéosinophilique (HES), la gastro-entérite éosinophilique et la dermatite atopique. Knopp a déjà signalé les effets très significatifs du dexpramipexole par voie orale sur la réduction des éosinophiles dans les essais cliniques, notamment dans un essai clinique de Phase 2 sur l'HES .

De plus amples informations sur l'essai de Phase 2 sur l'asthme sont disponibles sous l'identifiant NCT04046939 sur clinicaltrials.gov.

À PROPOS DE KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences est une société privée de découverte et de développement de médicaments axée sur la fourniture de traitements révolutionnaires pour les maladies immunologiques et neurologiques présentant un besoin élevé non satisfait. La petite molécule orale au stade clinique de Knopp, le dexpramipexole, est en Phase 2 dans des essais cliniques sur l'asthme éosinophilique modéré à sévère. La plateforme Kv7 préclinique de Knopp est destinée aux traitements des petites molécules pour les encéphalopathies épileptiques et développementales, d'autres épilepsies rares, les douleurs neuropathiques et le tinnitus. Veuillez consulter le site www.knoppbio.com .

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs », y compris des énoncés relatifs aux dépôts réglementaires prévus et aux programmes de développement clinique. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les hypothèses et attentes actuelles de la direction et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs importants, notamment les incertitudes inhérentes aux essais cliniques et aux programmes de développement de produits, la disponibilité de fonds pour soutenir la poursuite des recherches et des études, la disponibilité ou la disponibilité potentielle d'alternatives thérapeutiques ou de traitements, la disponibilité d'une protection par brevet pour les découvertes et les alliances stratégiques, ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Knopp et nos attentes. Rien ne garantit que tout produit médicamenteux expérimental sera développé ou fabriqué avec succès ou que les résultats finaux des études cliniques soutiendront les approbations réglementaires requises pour commercialiser un produit. Knopp ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser lesdits énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Le portefeuille de produits pharmaceutiques de Knopp comprend des médicaments expérimentaux qui n'ont pas été approuvés par la Food and drug Administration des États-Unis. Ces médicaments expérimentaux continuent de faire l'objet d'une étude préclinique ou clinique visant à vérifier leur innocuité et leur efficacité.



