Lithium Werks, B.V., annonce son intention de commencer à vendre la mondialement célèbre poudre de cathode Nanophosphate® aux fabricants de batteries au lithium. Lithium Werks propose également des licences pour son portefeuille mondial de brevets de fabrication de phosphate de fer lithié à faible coût.

AUSTIN, Texas et ENSCHEDE, Pays-Bas, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks a le plaisir d'annoncer qu'elle vend à compter de maintenant sa poudre Nanophosphate®, un produit breveté et exclusif de renommée mondiale. Cette technologie a été initialement développée par le MIT, puis commercialisée d'abord par A123 Systems, Inc. Lithium Werks a acquis les droits sur ce matériau révolutionnaire de cathode sans cobalt. L'entreprise est désormais disposée à vendre cette poudre de premier plan aux producteurs de batteries au lithium-ion. Alors que d'autres fabricants essaient actuellement de réduire la quantité de cobalt dans leurs batteries au lithium-ion, Lithium Werks est parvenu à éliminer non seulement le cobalt, mais aussi le nickel, un métal lourd et coûteux. La poudre Nanophosphate® a été utilisée et validée dans plus de 10 000 bus électriques hybrides sur des millions de kilomètres depuis 2014, ainsi que dans de nombreux autres produits médicaux, industriels et de stockage d'énergie ces dix dernières années.



« Nous sommes ravis de vendre notre poudre pour cathode Nanophosphate®, la première au monde à base de phosphate de fer lithié (LFP). Alors que d'autres grands fabricants essaient de réduire la quantité de cobalt dans leurs batteries au lithium, nous y sommes déjà parvenus », s'est félicité Joe Fisher, cofondateur et PDG de Lithium Werks. « Elle est connue dans le monde entier pour ses caractéristiques de puissance, de sécurité et de durée de vie déposées sous le nom Power.Safety.Life.™ et pour son coût total de possession plus faible. »

De plus, Lithium Werks a le plaisir d'annoncer qu'elle est ouverte à l'octroi de licences pour ses brevets de processus de fabrication de LFP, un portefeuille composé de méthodes de production à faible coût de matériaux de cathodes à base de phosphate de fer lithié (LFP). Ce procédé a été initialement inventé et breveté par Valence Technology, Inc. et acquis par Lithium Werks, propriétaire du plus grand portefeuille de brevets au monde de matériaux à base de phosphate de fer lithié et de technologies connexes.

Ce procédé breveté est universellement reconnu comme étant la méthode la plus rentable pour fabriquer des matériaux de cathodes en phosphate de fer lithié (LFP). Le LFP est actuellement le deuxième matériau de cathode le plus utilisé au monde pour les batteries au lithium-ion. Particulièrement pertinent aujourd'hui, il ne contient pas de cobalt et il est connu dans le monde entier pour sa puissance, sa sécurité et sa longue durée de vie par rapport aux autres matériaux de cathodes à base de lithium-ion.

« Il n'y a ni cobalt ni nickel dans le LFP », a déclaré le directeur technique de Lithium Werks, Yazid Saidi, détenteur de plusieurs brevets liés à la technologie LFP. « Ces brevets, ainsi que les brevets de procédés, ouvrent la voie à une production évolutive et rentable de ce matériau de cathode révolutionnaire. »

Pour tout complément d'information sur l'obtention d'une licence ou l'achat de Nanophosphate®, veuillez nous contacter à l'adresse : https://lithiumwerks.com/contact/

Lithium Werks 'est tranquillement hissée au niveau de leader mondial des systèmes de gestion de batteries, de modules, de cellules et de matériaux de phosphate de fer lithié. Il s'agit de l'une des sociétés de batteries au lithium-ion à la croissance la plus rapide au monde, et d'un leader mondial des brevets et produits LFP, opérant en Chine, en Europe et aux États-Unis. Pour tout complément d'information sur Lithium Werks, veuillez consulter le site www.lithiumwerks.com .