Lithium Werks, B.V., anuncia planos para começar a vender aos produtores de baterias de lítio o mundialmente famoso pó de cátodo Nanophosphate ® para baterias de lítio. A Lithium Werks também está analisando a oferta de licenças para seu portfólio global de patentes de processo de fabricação de LFP de baixo custo.

AUSTIN, Texas e ENSCHEDE, Holanda, Sept. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lithium Werks tem o prazer de anunciar que começou a vender seu pó Nanophosphate® patenteado e proprietário, líder mundial. Esta tecnologia foi originalmente desenvolvida pelo MIT e, em seguida, comercializada pela A123 Systems, Inc. A Lithium Werks adquiriu direitos do material inovador de cátodo livre de cobalto e agora está disposta a vender este pó LFP líder aos produtores de baterias de íons de lítio. Enquanto outras empresas de baterias tentam reduzir a quantidade de cobalto das baterias de íons de lítio, a Lithium Werks conseguiu eliminar não apenas o cobalto, mas o caro e pesado níquel metálico. O Nanophosphate® foi usado e validado em mais de 10.000 ônibus elétricos híbridos em estradas com os milhões de quilômetros desde 2014, bem como usado em muitos outros produtos médicos, industriais e de armazenamento de energia ao longo da última década.



“Temos o prazer de vender o nosso pó de cátodo Nanophosphate®, o principal pó de fosfato à base de ferro de lítio (LFP) do mundo. Enquanto outras empresas líderes em baterias tentam reduzir a quantidade de cobalto das baterias de lítio, nós chegamos lá”, disse Joe Fisher, cofundador e CEO da Lithium Werks. “A empresa é conhecida em todo o mundo pelo seu Power.Safety.Life™ e seu menor custo total de aquisição.”

Além disso, a Lithium Werks tem o prazer de anunciar que está aberta à concessão de licenças das suas patentes de processo de fabricação de LFP, um portfólio que consiste em métodos de produção de baixo custo para a fabricação de materiais de cátodo de fosfato de ferro de lítio (LFP). Ele foi originalmente inventado e patenteado pela Valence Technology, Inc. e adquirido pela Lithium Werks, proprietária do maior portfólio de patentes do mundo de materiais LFP e tecnologias relacionadas.

Este processo patenteado é universalmente reconhecido como o método mais econômico para a fabricação de materiais de cátodo de fosfato de ferro de lítio (LFP) em escala. LFP é o segundo material de cátodo mais adotado do mundo para baterias de íons de lítio. Ele é particularmente relevante hoje em dia por não conter cobalto e é conhecido em todo o mundo pela sua potência, segurança e longa vida útil, em comparação com outros materiais de cátodo de íons de lítio.

“LFP sem Co ou Ni”, disse o CTO da Lithium Werks, Dr. Yazid Saidi, titular de várias patentes em torno da tecnologia LFP. “Essas patentes, juntamente com as patentes do processo, permitem uma rota única para a produção escalável e econômica desse material de cátodo que muda tudo.”

Para mais informação sobre a obtenção de uma licença ou compra de Nanophosphate®, contacte https://lithiumwerks.com/contact/

A Lithium Werks foi fundada em 2017 passando a ocupar a principal posição mundial de materiais, células, módulos e sistemas de gerenciamento de baterias de fosfato de ferro de lítio. Ela é uma das empresas de baterias de íons de lítio que mais crescem no mundo, sendo líder global em patentes e produtos LFP com operações na China, Europa e Estados Unidos. Para mais informações sobre a Lithium Werks, visite www.lithiumwerks.com

Contato:

lwmarketing@lithiumwerks.com