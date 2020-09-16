Lithium Werks, B.V.宣布计划并开始向锂电池生产商出售世界知名的Nanophosphate®阴极粉末。Lithium Werks也乐于为其低成本LFP制造工艺专利全球组合提供授权。

德克萨斯奥斯汀和荷兰恩斯赫德, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks很高兴地宣布他们将销售获得专利和专有权的世界领先的Nanophosphate®粉末，并立即生效。这项技术最初由麻省理工学院开发，随后由A123 Systems, Inc.率先商业化。Lithium Werks已获得这种颠覆性无钴阴极材料的相关权利，现在愿意向锂离子电池生产商出售这种领先的LFP粉末。虽然其他电池公司目前正在尝试减少锂离子电池中的钴含量，但Lithium Werks不仅成功地消除了钴，而且还消除了昂贵的重金属镍。自2014年以来，Nanophosphate®已经在1万多辆行驶数百万英里的混合动力公交车中使用和验证，并且过去十年还在医疗、工业和能源存储等其他许多产品中使用。



“我们很高兴销售我们的Nanophosphate®阴极粉末，这是世界上首屈一指的磷酸铁锂（LFP）粉末。“其他主要电池公司都在努力减少锂电池中的钴含量时，我们已经做到了。”Lithium Werks的联合创始人及首席执行官Joe Fisher表示。“该材料以其Power.Safety.Life.™和总拥有成本较低而闻名全球。”

此外，Lithium Werks很高兴地宣布，他们对LFP制造工艺专利的授权持开放态度，这些专利组合构成生产磷酸铁锂（LFP）阴极材料的低成本生产方法。它最初由Valence Technology, Inc.发明并获得专利，后被世界上最大的LFP材料和相关技术专利组合所有者Lithium Werks收购。

这一获得专利的工艺被普遍认为是大规模生产磷酸铁锂（LFP）阴极材料最具成本效益的方法。LFP目前是全球采用量第二的锂离子电池阴极材料。因为它不含任何钴，这一点在今天尤为重要，与其他锂离子阴极材料相比，因动力强、安全性高并且寿命长而全球闻名。

“LFP包含钴和镍，”Lithium Werks首席技术官Yazid Saidi博士表示，他持有LFP技术领域的多项专利。“这些专利连同工艺专利，支持以独特的具备成本效益的可扩展方式来生产这种颠覆性阴极材料。”

有关获取授权或购买Nanophosphate®的更多信息，请联系我们： https://lithiumwerks.com/contact/

Lithium Werks悄无声息地汇集了处于世界领先地位的磷酸铁锂材料、电池、模块和电池管理系统。它是全球增长最快的锂离子电池公司之一，也是LFP专利和产品的全球领导者，业务遍及中国、欧洲和美国。有关Lithium Werks的更多信息，请访问 www.lithiumwerks.com