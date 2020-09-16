Lithium Werks, B.V. 宣佈計劃開始向鋰電池生產商銷售其世界知名的 Nanophosphate® 陰極粉末。Lithium Werks 還將接受其低成本 LFP 製造流程專利的全球產品組合的授權申請。

美國德州奧斯汀及荷蘭恩舍爾德, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks 很榮幸宣佈將銷售其全球領先的 Nanophoares® 粉末，並即時生效。這項技術最初由麻省理工開發，再由 A123 Systems, Inc. 首先進行商業化。Lithium Werks 已獲得改變這種劃時代的無鈷陰極材料的使用權，現在願意將這個領先的 LFP 粉末售予鋰離子電池生產商。雖然其他電池公司目前正努力減少鋰離子電池中的鈷含量，但 Lithium Werks 不旦成功消除了鈷，還消除了昂貴的重金屬鎳。自 2014 年以來，Nanophosphate® 已在超過 10,000 輛混能電動巴士上使用及驗證，並在過去十年間用於許多其他醫療、工業和能源儲存產品中。



Lithium Werks 聯合創始人兼行政總裁 Joe Fisher 說：「我們很高興出售我們的 Nanophosphate® 陰極粉末，這是世界上首屈一指的磷酸鐵鋰 (LFP) 粉末。雖然其他領先的電池公司都在努力減少鋰電池中的鈷含量，但我們已成功實現這個目標。它以其 Power.Safety.Life. ™ 和較低的擁有成本而聞名。」

此外，Lithium Werks 很榮幸宣佈公司已公開授予 LFP 製造流程專利的許可權，這是一個由低成本生產方法製造磷酸鐵鋰 (LFP) 陰極材料的產品組合。它最初由 Valence Technology, Inc. 發明並獲得專利，後來被全球最大的 LFP 材料及相關技術專利組合的擁有者 Lithium Werks 收購。

這項專利流程被普遍認為是大規模生產磷酸鐵鋰（LFP）陰極材料中最符合成本效益的方法。LFP 目前是全球鋰離子電池所採用第二大的陰極材料。在今天尤其重要的是，由於它不含任何鈷，與其他鋰離子陰極材料相比，以其功率、安全性及長週期壽命而聞名全球。

Lithium Werks 技術總監 Yazid Saidi 博士持有 LFP 技術多項專利，他說：「LFP 不含任何鈷或鎳。這些專利與其他流程專利帶來獨特途徑，為改變這種劃時代的陰極材料提供可擴展而且符合成本效益的生產。」

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Lithium Werks 現已悄悄匯集全球領先的鋰鐵磷酸材料、電池、模組和電池管理系統。這些公司是全球增長最快的鋰離子電池公司一部分，也是 LFP 專利及產品的全球領導者，業務遍佈中國、歐洲及美國。有關 Lithium Werks 的更多資訊，請瀏覽 www.lithiumwerks.com