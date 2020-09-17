圣迭戈, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向消费者直营的定制益生菌和肠道健康公司 Sun Genomics 今天宣布完成了925万美元的A轮融资。该轮融资由 Pangaea Ventures 领投，新投资来自由 K3 Ventures 管理的Orion Fund和 Emerging Technologies Partners 。其他投资方包括 Danone Manifesto Ventures 、 SOSV 、 Human Longevity 和Nascita Ventures。



“在科学和一般领域，在肠道菌群对个人的整体健康和福祉方面会产生什么样的重要影响，人们对此问题的认识和了解正在迅速提高。”K3 Ventures的管理合伙人MX Kuok表示。“我们很自豪能为Sun Genomics科学严谨的微生物组测序和定制益生菌方法提供支持，这种方法以可量化、可衡量的方式让人们的生活得到了改善。"

K3 Ventures投资于早期和后期技术初创企业，Palantir、爱彼迎、太空探索、Planet Labs和TikTok等公司都在其投资组合中。

Sun Genomics将利用这一轮融资支持其在定制益生菌市场的增长，扩大全美的交付规模，进入国际市场，并推动与领先学术机构合作研究的发表。

“尽管疫情对企业和个人造成了许多挑战和阻碍，我们还是对今年创建的这轮新融资取得的势头感到骄傲，帮助我们完成了一次重要的学术合作，并推出了我们创新的免疫健康补充剂Floré Defense。”Sun Genomics首席执行官兼创始人Sunny Jain说。

除了完成A轮融资外，Sun Genomics还宣布任命Jack Gilbert博士担任医学和科学顾问，以及任命Mayank Goel担任增长副总裁。

在加州大学圣迭戈微生物创新中心，Gilbert博士利用分子分析检验微生物生态学的基本假设。他在宏基因组学和生态系统生态学方法方面发表了250多篇经过同行审阅的文章和专著章节。

在加盟Sun Genomics之前， Goel在HotelTonight（被爱彼迎收购）和Pillow（被Expedia集团旗下的Vrbo收购）这两家被成功收购的旅行初创企业领导增长营销和分析工作。他创建了数据驱动个性化服务，提高了用户留存率和营业收入。Goel带来了他对增长战略和数据分析的独特组合，将帮助Sun Genomics成为定制益生菌领域的领导者。

Sun Genomics成立于2016年，并在当年发布了旗舰产品Floré，这是一种微生物组检测和肠道益生菌解决方案，利用全基因组测序来评估不同的消化系统数据点，并确保客户获得基于其独特肠道情况的完全个性化产品。作为不断增长的肠道健康产品线的一部分， Sun Genomics于2020年7月推出了Floré Defense，这是一种提高免疫力和呼吸系统健康的全天然配方。

“我很高兴能与Sun Genomics的创新领导者合作，因为他们一直在研究和教育消费者和公司有关肠道微生物组生态的知识，以改善整体健康状况。”医疗和科学顾问Gilbert博士表示。“肠道检测将很快成为预防性健康的护理标准，我期待着与Sun Genomics携手，与他们一道推动科学可信的解决方案和研究。”

关于Sun Genomics

Sun Genomics是首家定制益生菌初创企业，其使命是通过个性化的科学改善肠道健康。该公司的首款消费产品Floré让消费者能够分析其粪便中的菌群，并利用这项结果来制造定制的益生菌。Floré通过DNA测序，根据每位客户的具体需求配制合适的益生菌配方，并直接送货上门。Sun Genomics创造了第一个反馈环路，让客户能够通过重新检测并在他们的报告中显示自己体内的益生菌，久而久之帮助客户改善体内菌群。如需了解更多信息，请访问 www.sungenomics.com 或关注Twitter： @SunGenomics 。

联系方式： Emily Webb