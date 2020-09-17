聖地牙哥, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sun Genomics 是一家直接為消費者定制益生菌及腸道健康公司，今天宣佈完成 925 萬美元的 A 輪融資。這輪融資由 Pangaea Ventures 領導，並擁有由 K3 Ventures 及 Emerging Technologies Partners 管理的 Orion Fund 的新投資。其他投資者包括 Danone Manifesto Ventures 、 SOSV 、 Human Longevity 和 Nascita Ventures。



K3 Ventures 管理合夥人 MX Kuok 說：「就腸道微生物群對人體整體健康及福祉的重要影響方面，科學界及普通社區對它的認識及了解正在迅速增長。我們很自豪能夠支持 Sun Genomics 對微生物組測序及定制益生菌進行嚴謹的科學方法，該方法以可量化、可衡量的方式改善生活。」

K3 Ventures 的投資組合包括投資於 Palantir、Airbnb、SpaceX、Planet Labs 及 TikTok 等早期及晚期技術初創公司。

Sun Genomics 將利用這輪融資來支持其在定制益生菌市場中的增長、在美國大規模交付、進入國際市場，並與領先的學術機構合作發表其研究。

Sun Genomics 行政總裁暨創始人 Sunny Jain 說：「儘管疫情給企業及個人帶來了許多挑戰及挫折，但今年的新融資、聲望卓著的學術合作，以及創新免疫健康補充劑的推出所帶動的勢頭，使我們感到自豪。

除了完成 A 輪融資外，Sun Genomics 還宣佈任命 Jack Gilbert 博士為醫學及科學顧問，而 Mayank Goel 為增長副總裁。

在加州大學聖地亞哥分校的微生物組創新中心，Gilbert 博士使用分子分析來檢驗微生物生態學的基本假設。他撰寫了 250 餘篇有關宏基因組學及生態系統生態學方法的同行評審出版物及書籍章節。

在加入 Sun Genomics 之前，Goel 曾在兩家成功收購的旅遊初創公司（HotelTonight（被 Airbnb 收購）和 Pillow（被 Expedia Group 的 Vrbo 收購））領導增長營銷及分析。他建立了數據為本的個人化服務，從而提高了用戶保留率及收益。Goel 結合的增長策略及數據分析獨特組合，幫助 Sun Genomics 成為定制益生菌的領導者。

Sun Genomics 成立於 2016 年，推出了其旗艦產品 Floré，這是一種微生物組測試及腸道益生菌解決方案，利用全基因組測序來評估不同的消化系統數據點，並確保客戶根據其獨特的腸道特徵獲得完全個人化的產品。作為其不斷增長的腸道保健產品系列的一部分，Sun Genomics 於 2020 年 7 月推出了 Floré Defense，這是一種純天然配方，可增強免疫力及呼吸系統健康。

醫學及科學顧問 Gilbert 博士說：「與 Sun Genomics 的創新領導者一起繼續研究及教育消費者及公司有關腸道微生物組生態學，以改善整體健康狀況，我感到很高興。腸道測試將很快成為預防性保健的標準護理，隨著 Sun Genomics 發展可靠的科學解決方案及研究成果，我期待著與他們合作。」

關於 Sun Genomics

Sun Genomics 是首創的定制益生菌初創公司，其使命是通過個人化科學改善腸道健康。該公司的首個消費產品 Floré 允許消費者分析糞便的微生物群，並使用結果製作定制的益生菌。通過 DNA 測序，Floré 為每個客戶的特定需求配製正確的益生菌，並將其直接送到府上。Sun Genomics 建立第一個反饋循環，使客戶可以看到報告顯示的益生菌，並讓客戶可通過重新測試在一段時間改善微生物群。如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.sungenomics.com 或在 Twitter 上關注： @SunGenomics 。

聯絡人： Emily Webb