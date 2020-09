AMSTERDAM, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge , führend bei supply chain planung slösungen, gibt heute bekannt dass Grilstad, ein führender norwegischer Hersteller in die Fleischverarbeitende Industrie, die Blue Ridge Supply Chain Planung Plattform verwenden wird um ein bewährter Verfahren S&OP Prozess zu implementieren. Einer der größten Hersteller von Fleischprodukten in Norwegen begann 1957 als Salzfleischfabrik in Trondheim.



“Ein verwendbare bewährter Verfahren rundum S&OP ist eine wichtige strategische Initiative für uns,” sagt Jørgen Nicolay Wiig, CEO, Grilstad. “Wir haben festgestellt, daas die Lösungen von Blue Ridge, die bereits in anderen norwegischen Unternehmen sehr bewunderenswerte Ergebnisse gezeigt haben, uns aus wettbewerbsrechtlicher Sicht in die Bundesliga führen.”

“Die Planing der Produktion in einem Lebensmittelunternehmen is complex und echnet sich durch flexible und sich schnell ändernde Geschäftsziele aus”, sagt Terje Kløver, food retail supply planning manager, Grilstad. “Wir sind darauf angewiesen, dass alle unsere Fertigungsschritte ausgewogen sind und gleigzeitig die Haltbarkeit, die Fähigkeiten un die Bedarfsprognosen unserer Vertriebsorganisation berücksichtigt werden. Blue Ridge unterstützt diese komplexe Planung in einer integrierten Lösung und wir freuen uns darauf, die Vorteile unserer täglichen Planung zu nutzen.”

Die Blue Ridge Supply Chain Planning (SCP) -Lösung integriert auf einzigartige Weise Bedarfsprognosen und Beschaffungs-, Liefer-, Bestands- und Nachschubplanung und setzt Kapital frei, das strategisch eingesetzt werden kann:

Supply Chain Planung schlägt vollständig konfigurierte Bestellungen vor, die bis zu 24 Monate im Voraus wirtschaftlich gemäß den Geschäftszielen optimiert werden. Diese genauen Auftragsprognosen sind ohne Benutzereingriff vollständig automatisiert und berücksichtigen Bestellzyklen, runden logistische Mengen und logistische Einschränkungen der Bestellmenge ab.





schlägt vollständig konfigurierte Bestellungen vor, die bis zu 24 Monate im Voraus wirtschaftlich gemäß den Geschäftszielen optimiert werden. Diese genauen Auftragsprognosen sind ohne Benutzereingriff vollständig automatisiert und berücksichtigen Bestellzyklen, runden logistische Mengen und logistische Einschränkungen der Bestellmenge ab. Multi-Echelon Inventory Optimierung (MEIO) berechnet den täglichen Lagerbedarf in der gesamten Logistikkette basierend auf der Kundennachfrage und der einzigartigen Konfiguration des vom Unternehmen verwendeten Logistiknetzwerks. MEIO passt die Nachfrageprognosen intelligent an die Einschränkungen an, die mit dem aktuellen Einkauf und dem Logistiknetzwerk verbunden sind.



(MEIO) berechnet den täglichen Lagerbedarf in der gesamten Logistikkette basierend auf der Kundennachfrage und der einzigartigen Konfiguration des vom Unternehmen verwendeten Logistiknetzwerks. MEIO passt die Nachfrageprognosen intelligent an die Einschränkungen an, die mit dem aktuellen Einkauf und dem Logistiknetzwerk verbunden sind. Integrated Business Planning unterstützt die strategische Kontrolle von gewinnorientierten Organisationen mit mehreren Unternehmen, die die verschiedenen Umsatzkanäle in Bezug auf Vertrieb, Einkauf und Finanzen aufeinander abstimmen möchten. IBP ermöglicht es der Organisation, einen konsensbasierten Betriebsplan zu erstellen, der in Verantwortlichkeit für die verschiedenen funktionalen Geschäftsbereiche umgesetzt wird.

“Mit den Planungslösungen von Blue Ridge kann Grilstad die Kundenanforderungen zu möglichst geringen Kosten erfüllen und den Planungsprozess vereinfachen,” erzählt Maarten Baltussen, general manager, Europe, Blue Ridge. “Diese branchenüblichen Lösungen der nächsten Generation wurden unter Berücksichtigung des Lebensmittelgroßhändlers, -vertriebs und -herstellers wie Grilstad entwickelt.”

Mit Hilfe der Blue Ridge SCP wird in Europa rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz geplant in Branchen wie Einzelhandel, Lebensmittel, alkoholische Getränke und Verbraucherartikel. Im Jahr 2020 akzeptierten unsere europäische Kunden 99 Prozent des von Blue Ridge SCP vorgeschlagenen Planung, was zu einer Verfügbarkeit von 95 Prozent des Produktbestands führte. Aufgrund der genauen Planung konnten diese Kunden einen Servicelevel von 98 Prozent gegenüber ihren Kunden erreichen, was mit einer erheblichen Einsparung von Lagerkosten einherging. Insgesamt wurden 59 Millionen Bestellpositionen in europa in Blue Ridge SCP verwaltet.

