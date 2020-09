AMSTERDAM, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge, leider in supply chain planning oplossingen, kondigt vandaag aan dat Grilstad, een vooraanstaande Noorse producent in de vleesverwerkende industrie, het Blue Ridge Supply Chain Planning platform heeft geselecteerd om een ‘best practice’ sales and operations planning (S&OP) proces te gaan uitvoeren. Één van de grootste producenten van vleesproducten in Noorwegen begon in 1957 met een fabriek in gezouten vlees in Trondheim.



“Het hebben van een ‘best practice’ S&OP process is een belangrijk strategisch initiatief voor ons,” zegt Jørgen Nicolay Wiig, CEO, Grilstad. “We vonden dat de oplossingen van Blue Ridge, die al zeer bewonderingswaardige resultaten hebben laten zien in andere Noorse bedrijven, vanuit een competatief oogpunt ons naar de Eredivisie brengt.“

“Het plannen van de productie in de vleesverwerkende industrie is complex en kenmerkt zich door flexibele en snel veranderende doelstellingen,” zegt Terje Kløver, food retail supply planning manager, Grilstad. “We zijn afhankelijk van het in evenwicht hebben van al onze productie stappen, terwijl we ook rekening houden met de houdbaarheisdatum, capaciteiten en vraagvoorspelling van onze verkooporganisatie. Blue Ridge ondersteunt deze complexe planning in één geïntegreerde oplossing en we kijken er naar uit om hier de vruchten van de plukken in onze dagelijkse planning.”

De Blue Ridge Supply Chain Planning (SCP) oplossing integreert vraagvoorspelling en de planning van inkoop, levering, voorraad en aanvullingen op een unieke wijze waardoor er kapitaal vrij komt dat strategisch kan worden ingezet:

Supply Chain Planning stelt volledig automatische geconfigureerde inkooporders voor, economisch geoptimaliseerd aan de hand van de bedrijfsdoelstellingen met een planningshorizon tot wel 24 maanden. Deze accurate ordervoorspellingen zijn complete geautomatiseerd zonder tussenkomst van de gebruiker en houden rekening met ordercyclussen, afrondingen van logistieke aantallen en logistieke beperkingen in order hoeveelheid.





stelt volledig automatische geconfigureerde inkooporders voor, economisch geoptimaliseerd aan de hand van de bedrijfsdoelstellingen met een planningshorizon tot wel 24 maanden. Deze accurate ordervoorspellingen zijn complete geautomatiseerd zonder tussenkomst van de gebruiker en houden rekening met ordercyclussen, afrondingen van logistieke aantallen en logistieke beperkingen in order hoeveelheid. Multi-Echelon Inventory Optimization (MEIO) berekent de dagelijkse behoefte aan voorraad in de gehele logistieke keten gebasseerd op de klantenvraag en de unieke configuratie van de logistieke netwerk die het bedrijf gebruikt. MEIO stemt op een slimme manier de vraagvoorspelling af op de beperkingen die de actuele inkoop en het logistieke netwerk met zich meebrengen.





(MEIO) berekent de dagelijkse behoefte aan voorraad in de gehele logistieke keten gebasseerd op de klantenvraag en de unieke configuratie van de logistieke netwerk die het bedrijf gebruikt. MEIO stemt op een slimme manier de vraagvoorspelling af op de beperkingen die de actuele inkoop en het logistieke netwerk met zich meebrengen. Integrated Business Planning ondersteunt de strategische controle van winst geori nteerde, multi enterprise organisaties die de verschillende omzetkanalen willen afstemmen voor wat betreft verkoop, inkoop en financiën IBP stelt organisatie in staat om één, op consensus gebasseerd operationeel plan te maken welke wordt vertaald naar een verantwoording binnen de verschillende functionele bedrijfsonderdelen afzonderlijk.

“Blue Ridge’s planning oplossingen stellen Grilstad in staat om de klantenvraag tegen de laagst mogelijke kosten te voldoen en brengt eenvoud in het plannings proces,” zegt Maarten Baltussen, general manager, Europe, Blue Ridge. “Deze next-generation, industrie-onderscheidende functionaliteien zijn ontworpen met de food groothandel, distributie en producenten, zoals Grilstad, in het achterhoofd.”

Met behulp van de Blue Ridge SCP wordt in Europa zo’n €2,4 miljard aan omzet gepland in branches zoals Retail, Food, Alcohlische dranken en FMCG artikelen. In 2020, accepteerde onze europese klanten voor 99 procent de planning die door Blue Ridge SCP werd voorgesteld, wat resulteertde in een voorraadigheid van de producten van 95 procent. Doordat de planning zo accuraat was wisten deze klanten een servicegraad van 98 procent te bereiken richting hun klanten welke gepaard gingen met een significante besparing aan voorraadkosten. In totaal werden door deze europese klanten 59 miljoen orderregels door Blue Ridge SCP gepland.

Over Blue Ridge

Blue Ridge Supply Chain Planning en Price Optimalisatie oplossingen stellen distributeurs en retailers in staat om de nog niet ontdekte marge aan te wenden door voorraad intelligentie, optimalisatie en synchronisatie over de hele bedrijfsenterpsie toe te passen. Blue Ridge combineert vraagvoorspelling met prijsstrategieën op een unieke wijze, op zo’n manier dat bedrijven pro-actief inzicht krijgen in de juiste voorraad, juist geprijst over de gehele mix van producten, om de bedrijfsresultaten gunstig te beïnvloeden. In een wereld waar de enige constante de verandering is levert Blue Ridge meer zekerheid en meer snelheid zodat bedrijven de waarom achter de inkoop weten en sneller kunnen reageren om het onbekende. Dat is waarom de grote retailers, groothandels en distributeurs vertrouwen op Blue Ridge voor een meer inzichtelijke toekomst. Voor meer informatie, ga naar http://blueridgeglobal.nl

