September 17, 2020 02:00 ET

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.9.2020 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

Huhtamäki Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla päättänyt, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,89 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.9.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.9.2020.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,89 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

”Olemme tyytyväisiä julkistaessamme hallituksen päätöksen maksaa osinkoa, joka on kasvanut yhtiön mukana vuodesta 2009 lähtien. Kyky maksaa osinkoa on osoitus Huhtamäen globaalin tiimin jatkuvista ponnisteluista ja yhtiön operatiivisesta toimintakyvystä sen 100-vuotisjuhlavuonna ennennäkemättömistä COVID-19 -pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta”, sanoo Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja.

