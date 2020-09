17. september, 2020

Meddelelse

BioPortos gRAD-test til COVID-19 virus diagnosticering viser lovende resultater og går videre til klinisk test

BioPorto Diagnostics A/S (BioPorto) og Syddansk Universitet (SDU) annoncerede i april 2020 opstarten på et samarbejde om en hurtig test for SARS-CoV-2, virusset som forårsager COVID-19.

Samarbejdet består i udviklingen af en simpel test til vurdering af SARS-CoV-2 på basis af BioPortos Generic Rapid Assay Device (gRAD) platform – en såkaldt dipstick testmetode.

gRAD-platformens styrke er, at den kan give et kvalitativt testsvar på under 10 minutter på basis af en spytprøve, og uden anvendelse af laboratorieinstrumenter.

Foreløbige analytiske studier med et nyt SARS-CoV-2 antistof, til diagnosticering af det aktive virus, har vist lovende resultater, og testen kan potentielt have en højere klinisk specificitet end andre tests, som pt. er på markedet. Derfor vil BioPorto de kommende måneder gennemføre yderligere udvikling og validering af testen på patienter med COVID-19. Viser disse aktiviteter sig succesfulde vil BioPorto ansøge om Emergency Use Authorization (EUA) hos US Food and Drug Administration (FDA) og CE-mærkning snarest, hvilket kan føre til en kommerciel lancering af testen inden udgangen af 2020.

“Vi ser positivt på både den hurtige udvikling af en gRAD-baseret COVID-19-test og de lovende analytiske resultater,” udtaler Peter Mørch Eriksen, CEO i BioPorto. ”På meget kort tid har vi været i stand til at udvikle en test og få den klar til klinisk evaluering. Hvis vi når vores mål, så vil det være en stort skridt i at påvise gRAD platformens styrke i relation til at udvikle hurtige og fleksible tests. Men langt vigtigere vil en COVID-19 test til diagnosticering af den aktive virus, der giver et resultat på bare 10 minutter uden brug af instrumenter, muliggøre en bredspektret teststrategi, som kan medvirke til at gøre en forskel for den globale indsats for at begrænse virusspredningen,” tilføjer han.

Indholdet af denne pressemeddelelse ændrer ikke BioPortos finansielle guidance for 2020 som senest udmeldt i selskabets regnskabsmeddelelse for første halvår 2020.

For yderligere information, kontakt venligst

Peter Mørch Eriksen, CEO BioPorto Diagnostics A/S eller

Jan Kuhlmann, PhD, COO BioPorto Diagnostics A/S

Telefon +45 4529 0000 eller investor@bioporto.com

Om BioPorto

BioPorto er et in-vitro diagnostisk selskab, der udvikler og sælger tests og antistoffer til kunder over hele verden. Vi anvender vores antistof- og testviden til at transformere nye udviklingsværktøjer til kliniske biomarkører, som kan skabe en afgørende forskel i behandlingen af kritisk syge patienter. BioPorto har hovedkontor i Hellerup i Danmark og er noteret på NASDAQ Copenhagen under koden CPH:BIOPOR.

