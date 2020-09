PARIS, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions cloud pour la gestion financière et des ressources humaines , annonce le lancement de deux nouvelles solutions : VIBE Central et VIBE Index. Ces nouvelles offres accompagneront les responsables RH dans leurs initiatives en matière d’intégration et de diversité. L’acronyme VIBE – Value, Inclusion, Belonging and Equity – fait référence à l’approche adoptée par Workday pour créer un environnement de travail ouvert à tous et respectueux de chacun. L’entreprise utilise actuellement ces solutions pour améliorer l’expérience collaborateur et impulser des changements positifs en interne.



Grâce à VIBE Central, les entreprises ayant entamé une démarche visant à améliorer l’inclusion et la diversité bénéficient d’un espace centralisé réunissant des bonnes pratiques et des rapports permettant d’évaluer la diversité au sein de leur organisation. Enfin, avec VIBE Index, Workday s’est fixé comme objectif de proposer l’indice de diversité le plus complet possible. Les entreprises pourront ainsi mesurer et se comparer sur plusieurs critères tels que le sentiment d’appartenance, l’équité, la diversité et l’inclusion afin de mieux repérer leurs lacunes et axes d’amélioration.

La technologie RH au service de plus d’équité

Les récents mouvements citoyens contre le racisme et l’injustice sociale ont mis en évidence certaines disparités en entreprise, poussant les employeurs à agir rapidement pour rectifier les inégalités et créer un environnement plus inclusif. Bien que de nombreuses entreprises aient pris des engagements dans ce sens, la rétention de talents de profils divers reste un challenge à relever. Le suivi et la publication de données est un premier pas, mais la mise en place d’une culture inclusive nécessite une planification stratégique et une démarche intentionnelle reposant sur une vision plus globale de l’intégration et de la diversité dans l’ensemble de l’entreprise.

Pour bien comprendre leurs collaborateurs, les employeurs doivent tenir compte de la multitude d’identités et de perspectives qu’un employé incarne, et s’efforcer de proposer une expérience équitable aux différentes populations présentes dans l’entreprise. Avec Workday, les organisations bénéficieront des informations nécessaires pour dresser l’état des lieux et identifier les domaines qui nécessitent une intervention pour créer un environnement de travail plus diversifié, favorisant l’inclusion et le sentiment d’appartenance.

VIBE Central : connaître la représentativité et la diversité au sein de l’organisation

VIBE Central réunit l’ensemble des données relatives à la diversité et l’inclusion en un espace centralisé au sein de Workday Humain Capital Management (HCM), permettant ainsi aux entreprises de se fixer des objectifs et de suivre les progrès réalisés. Ces dernières ont la possibilité d’évaluer, de mesurer, de comparer et de gérer la diversité de l’entreprise en tenant compte des critères de leur choix, (âge, genre, etc.). Par exemple, VIBE Central pourrait faire apparaître que seuls 10 % des femmes d’une entreprise ont été promues au cours des trois dernières années. En outre, les données pourraient révéler que ce pourcentage est bien en deçà de la médiane des autres entreprises du même secteur, qui est plutôt de l’ordre de 20 %.

Les clients ont la capacité d’évaluer la gestion et le développement de leurs talents ainsi que leur expérience collaborateur en se focalisant sur des facteurs clés tels que :

Le recrutement . Les entreprises sont en mesure de mieux comprendre si leurs pratiques de recrutement sont non-discriminantes, ou si un groupe est sur - ou sous - représenté.



Les entreprises sont en mesure de mieux comprendre si leurs pratiques de recrutement sont non-discriminantes, ou si un groupe est sur - ou sous - représenté. Les promotions . Les dirigeants peuvent s’appuyer sur des indicateurs pour vérifier l’inclusivité de leur processus de promotion, puis visualiser les plans de succession afin de déterminer s’ils sont équitables.



Les dirigeants peuvent s’appuyer sur des indicateurs pour vérifier l’inclusivité de leur processus de promotion, puis visualiser les plans de succession afin de déterminer s’ils sont équitables. Le leadership . En s’intéressant à leurs équipes dirigeantes et à leurs plans de succession, les entreprises peuvent comparer leurs prévisions aux données réelles, et voir si la diversité diminue d’un niveau de direction à l’autre, ce qui pourrait être le signe d’un besoin de développement plus ciblé.



En s’intéressant à leurs équipes dirigeantes et à leurs plans de succession, les entreprises peuvent comparer leurs prévisions aux données réelles, et voir si la diversité diminue d’un niveau de direction à l’autre, ce qui pourrait être le signe d’un besoin de développement plus ciblé. L’attrition . Si, en dépit de pratiques visant à accroître la diversité globale, l’entreprise déplore un taux d’attrition élevé parmi certains profils, les responsables RH devront peut-être concentrer leurs efforts sur les questions relatives à l’intégration et à l’inclusion.

VIBE Index : mesurer ses performances afin de concentrer ses efforts

L’indice VIBE permet aux responsables RH d’établir une stratégie de diversité et d’inclusion, et de concevoir un plan dédié pour obtenir des résultats positifs. Cet indice mesure les performances et les résultats d’une entreprise en matière de recrutement, de développement des collaborateurs et des équipes dirigeantes, d’expérience employé et de culture organisationnelle. L’entreprise obtient une représentation graphique qui permet d’identifier les opportunités de changements positifs et un score reflétant son niveau global d’équité.

L’indice VIBE s’appuiera sur les données Workday Prism Analytics pour intégrer facilement des informations externes, telles que les résultats d’enquête mesurant le sentiment des employés, afin de réaliser des analyses en temps réel et d’extraire des informations approfondies, le tout dans Workday. L’indice a été spécifiquement conçu pour répondre aux problématiques et lacunes des indices et outils analytiques existants :

Intégration et équité . L’indice VIBE est une solution avant-gardiste permettant de mesurer les niveaux d’intégration, d’équité, de diversité et d’inclusion tout au long du parcours d’un employé dans l’entreprise. Les autres indices disponibles sur le marché ne mesurent généralement que les critères de diversité et d’inclusion.



. L’indice VIBE est une solution avant-gardiste permettant de mesurer les niveaux d’intégration, d’équité, de diversité et d’inclusion tout au long du parcours d’un employé dans l’entreprise. Les autres indices disponibles sur le marché ne mesurent généralement que les critères de diversité et d’inclusion. Intersectionnalité . L’indice VIBE est l’une des premières offres à tenir compte de l’intersectionnalité, une combinaison d’attributs relatifs à l’identité d’une personne (genre, âge, situation de handicap etc.) afin d’obtenir un instantané de l’organisation d’un point de vue démographique. Les autres outils se contentent généralement de ne mesurer qu’un seul de ces éléments.



. L’indice VIBE est l’une des premières offres à tenir compte de l’intersectionnalité, une combinaison d’attributs relatifs à l’identité d’une personne (genre, âge, situation de handicap etc.) afin d’obtenir un instantané de l’organisation d’un point de vue démographique. Les autres outils se contentent généralement de ne mesurer qu’un seul de ces éléments. Évaluation de la parité et de l’équité . L’indice VIBE évaluera les lacunes en matière de parité au sein de l’organisation, puis fournira une représentation graphique qui permet d’identifier les opportunités de changements positifs. Par exemple, l’outil pourra souligner les inégalités potentielles entre hommes et femmes pour l’accès aux postes à responsabilités au sein d’un département et mettre ainsi en évidence la nécessité de développer certains talents.

Commentaires

« Chaque responsable de la diversité est confronté à un immense défi : mettre en place et faire vivre un environnement de travail inclusif et diversifié. Mais pour ce faire, il lui faut des informations plus détaillées que ce qu’offrent les outils actuels, déclare Carin Taylor, Chief Diversity Officer chez Workday. L’utilisation de technologies basées sur les données est essentielle pour mesurer et assurer un suivi des indices d’intégration, d’équité, de diversité et d’inclusion, et afin de mieux comprendre et améliorer les expériences de chacun. Les solutions innovantes telles que VIBE Central et VIBE Index nous aideront à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le but de créer un environnement de travail plus équitable. »

« La diversité est un thème complexe, et la spécificité et l’identité des individus se manifestent de différentes façons, déclare Josh Bersin, Global Industry Analyst. L’intersectionnalité est un moyen puissant de mesurer la diversité et de renforcer l’inclusion de différents groupes de personnes. Les nouvelles solutions de Workday permettront aux entreprises d’identifier de nouveaux groupes nécessitant davantage d’attention, et leur fourniront des informations utiles pour repérer les domaines requérant une concentration des efforts. »

« L’indice VIBE comblera une lacune majeure dans le monde des solutions de diversité et d’inclusion grâce à un vaste ensemble de données associé à des fonctions analytiques qui offrent un niveau de spécificité sans précédent, déclare Pete Schlampp, Executive Vice President, Product Development chez Workday. Grâce à des informations en temps réel sur la diversité de leurs collaborateurs et à la possibilité unique de mesurer leurs résultats en tenant compte de la notion d’intersectionnalité, nos clients pourront prendre des mesures en s’appuyant sur des données, assurer un suivi de leurs progrès, et atteindre leurs objectifs. »

Disponibilités

VIBE Central sera disponible gratuitement pour les clients de Workday HCM à partir du 12 septembre 2020. Workday a mis en place une offre promotionnelle qui permettra aux 300 premiers clients de Workday HCM de se procurer l’outil et de bénéficier de bonnes pratiques et d’une assistance dans le cadre de leur processus de configuration, et ce jusqu’au 28 février 2021.

L’offre VIBE Index tirera parti de Workday Prism Analytics et sera disponible au premier trimestre de l’année 2021.

