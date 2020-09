MADRID, Spain, Sept. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc . (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales para finanzas y recursos humanos en la nube, presenta sus dos nuevas soluciones, VIBE Central y VIBE Index, para ayudar a los responsables de RRHH a avanzar en las iniciativas de pertenencia y diversidad (B&D- belonging and diversity) y a mejorar el VIBE (Inclusión de Valor, Pertenencia y Equidad por sus siglas en inglés) dentro del lugar de trabajo. VIBE es el enfoque de Workday para crear un lugar de trabajo para todos. La compañía ya está utilizando actualmente estas soluciones para apoyar las experiencias de empleados e impulsar cambios positivos a nivel interno.



Para las empresas que empiezan a aumentar sus esfuerzos en materia de pertenencia y diversidad, VIBE Central proporciona una plataforma con contenido de mejores prácticas e informes que ayudan a las empresas a conocer la diversidad y la representación de su personal. Con el índice VIBE, Workday pretende ofrecer el informe más completo del mundo sobre B&D, permitiendo a las organizaciones medir y comparar la pertenencia, la equidad, la diversidad y la inclusión para comprender mejor dónde puede faltar paridad y saber dónde centrar los esfuerzos.

Tecnología para progresar

El reciente levantamiento contra el racismo y la injusticia social en el mundo ha puesto aún más de relieve las disparidades en el lugar de trabajo, lo que ha impulsado a las organizaciones a actuar con rapidez para hacer frente a la desigualdad y fomentar entornos laborales más inclusivos. Muchas empresas han ido asumiendo compromisos de B&D en los últimos años, pero la retención de un talento diverso sigue siendo un obstáculo. El seguimiento y la presentación de datos sobre la diversidad es un primer paso, pero el fomento de una cultura inclusiva requiere una planificación estratégica y acciones premeditadas, basadas en una visión más holística de la pertenencia y diversidad en la organización.

Para comprender correctamente su equipo, las compañías deben tener en cuenta las numerosas identidades y perspectivas de un empleado y buscar una equidad según las diferentes personas de la organización, e identificar así dónde centrar los esfuerzos de su estrategia de talento. Con Workday, las empresas contarán con los conocimientos necesarios para ayudar a crear un lugar de trabajo más diverso en el que todos se sientan incluidos.

VIBE Central: Conocer la diversidad y la representación de la fuerza laboral

VIBE Central reúne todos los datos relacionados con la diversidad y la inclusión en la solución Workday Human Capital Management (HCM), lo que permite a las organizaciones establecer objetivos para posteriormente supervisar los progresos realizados. Las empresas pueden evaluar, medir, establecer puntos de referencia y gestionar la diversidad y la inclusión según las dimensiones que elijan, como la etnia y el género. Por ejemplo, VIBE Central podría poner de manifiesto que solamente un 10% de las mujeres de la organización han sido ascendidas en los últimos tres años; además, los datos de referencia podrían mostrar que las promociones de mujeres están muy por debajo de la media, o de las empresas homólogas de la misma industria.

Los clientes se beneficiarán de la capacidad de evaluar la gestión y desarrollo del talento y la experiencia del empleado en relación con los siguientes indicadores:

Contratación . Las organizaciones pueden comprender mejor si las prácticas de contratación son equitativas o si un grupo está sobrerrepresentado o infrarrepresentado.



. Las organizaciones pueden comprender mejor si las prácticas de contratación son equitativas o si un grupo está sobrerrepresentado o infrarrepresentado. Promociones. Los dirigentes empresariales pueden examinar las mediciones para determinar si los procesos de promoción son inclusivos y luego ver un informe de posterior para determinar si se está planificando de manera equitativa.



Los dirigentes empresariales pueden examinar las mediciones para determinar si los procesos de promoción son inclusivos y luego ver un informe de posterior para determinar si se está planificando de manera equitativa. Liderazgo. Las empresas pueden examinar los diferentes niveles de liderazgo directivo y los planes de sucesión y ascensos. De esta manera se puede realizar una comparación para ver si la diversidad real en los organismos directivos disminuye a medida que se aumenta de un nivel a otro y se puede ver la necesidad de desarrollar un plan más específico.



Las empresas pueden examinar los diferentes niveles de liderazgo directivo y los planes de sucesión y ascensos. De esta manera se puede realizar una comparación para ver si la diversidad real en los organismos directivos disminuye a medida que se aumenta de un nivel a otro y se puede ver la necesidad de desarrollar un plan más específico. Desgaste. Si las prácticas de contratación y promoción están ayudando a aumentar la diversidad en general, pero hay una alta tasa de desgaste de ese talento, los líderes de recursos humanos tal vez tengan que centrarse en temas de pertenencia e inclusión.

VIBE Index: Medir el rendimiento para centrar los esfuerzos de B&D

El VIBE Index permite a los líderes de RR.HH. establecer una estrategia de B&D y crear un plan a medida destinado a impulsar resultados positivos. Este índice medirá el rendimiento y los resultados correspondientes a los esfuerzos de una organización en la adquisición y el desarrollo de talentos, el desarrollo de liderazgo, la experiencia de los empleados y el fomento de la cultura del lugar de trabajo para ofrecer un mapa de calor que identifique la mayor oportunidad de cambio positivo, así como una puntuación del VIBE Index para la equidad general en el ámbito laboral.

El VIBE Index aprovechará el Workday Prism Analytics para integrar fácilmente conjuntos de datos externos, como datos de la encuesta sobre la percepción de los empleados, para llevar a cabo análisis en tiempo real para obtener conocimientos más profundos, todo ello dentro de la plataforma Workday. Este sistema de medición ha sido diseñado específicamente para abordar los problemas y las lagunas en los índices de diversidad e inclusión y las herramientas analíticas existentes:

Pertenencia y equidad: VIBE Index es pionero en la forma de medir la pertenencia y la equidad junto con la diversidad y la inclusión, a lo largo de todo el ciclo de vida de un trabajador; otros índices disponibles actualmente en el mercado normalmente sólo miden la diversidad y la inclusión.



VIBE Index es pionero en la forma de medir la pertenencia y la equidad junto con la diversidad y la inclusión, a lo largo de todo el ciclo de vida de un trabajador; otros índices disponibles actualmente en el mercado normalmente sólo miden la diversidad y la inclusión. Interseccionalidad . VIBE Index es una de las primeras ofertas de B&D que utiliza las intersecciones – una combinación de diferentes elementos de la identidad de una persona que podría incluir la etnia, género, edad, orientación sexual, discapacidad, la condición de clase, religión, la condición de veterano y la diversidad cognitiva – y realiza un análisis durante la vida laboral completa del empleado, mientras que otras herramientas miden una sola dimensión. Por ejemplo, los clientes podrían comparar específicamente diferentes minorías en lo que respecta al liderazgo.



VIBE Index es una de las primeras ofertas de B&D que utiliza las intersecciones – una combinación de diferentes elementos de la identidad de una persona que podría incluir la etnia, género, edad, orientación sexual, discapacidad, la condición de clase, religión, la condición de veterano y la diversidad cognitiva – y realiza un análisis durante la vida laboral completa del empleado, mientras que otras herramientas miden una sola dimensión. Por ejemplo, los clientes podrían comparar específicamente diferentes minorías en lo que respecta al liderazgo. Evaluación de paridad y equidad . VIBE Index evaluará dónde falta paridad en el lugar de trabajo y proporcionará un gráfico de situación para identificar dónde hay oportunidades para impulsar un cambio positivo. Por ejemplo, podría poner de relieve las desigualdades en las promociones y oportunidades de liderazgo que se ofrecen a las mujeres de una determinada minoría, en comparación con los hombres de esa misma minoría, en un área determinada de negocio, como puede ser la de comercio, con un gráfico que indique si es necesario prestar mayor atención al desarrollo de talentos para mejorar las posibilidades de que esas mujeres sean ascendidas a funciones de liderazgo.

Declaraciones

"Todos los responsables de la gestión de la diversidad se enfrentan a la enorme tarea de crear y fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo, pero necesitan conocimientos más profundos que los que se ofrecen en los productos actuales para hacerlo con eficacia", declara Carin Taylor, directora de diversidad de Workday. "Las tecnologías basadas en datos son fundamentales para medir y hacer un seguimiento de la pertenencia, la equidad, la diversidad y la inclusión para ayudarnos a comprender mejor y mejorar las experiencias de toda la demografía. Soluciones innovadoras como VIBE Central y VIBE Index ayudarán a impulsar los éxitos que queremos lograr mientras nos esforzamos por crear un lugar de trabajo más equitativo."

"La diversidad es un tema complejo y hay muchas dimensiones en la individualidad e identidad de las personas", explica Josh Bersin, analista de la industria. "La interseccionalidad es una forma efectiva de medir la diversidad y mejorar la inclusión de muchos grupos de individuos. Las nuevas soluciones de Workday ayudarán a las empresas a identificar nuevos grupos dentro de su fuerza de trabajo que necesitan atención y proporcionarán a las empresas información para intensificar los esfuerzos de diversidad e inclusión."

"VIBE Index llenará un importante vacío en el mundo de las soluciones de B&D con una extensa base de datos junto con conocimientos analíticos que ofrecen un nivel de especificidad completamente nuevo", apunta Pete Schlampp, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de productos, Workday. "Con datos en tiempo real sobre una la diversidad y la capacidad de medir resultados basados en las intersecciones, nuestros clientes estarán mejor equipados para tomar decisiones basadas en datos que les ayudará a seguir el progreso del plan y, en última instancia, alcanzar los resultados esperados."

Disponibilidad

VIBE Central está disponible desde el 12 de septiembre de 2020 sin coste adicional para los clientes de Workday HCM. Workday ofrece una promoción hasta el 28 de febrero de 2021 para ayudar a los primeros 300 clientes de Workday HCM con la orientación de las mejores prácticas y el apoyo a la configuración.

La oferta de servicios del VIBE Index aprovechará el Workday Prism Analytics y estará disponible de forma general para los clientes en el primer trimestre de 2021.

