MONTRÉAL, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Studio PHI et Felix & Paul Studios annoncent la première coentreprise de leur histoire, INFINITY Experiences, qui aura pour but de créer et de commercialiser des projets immersifs d’envergure dont l'exposition itinérante ∞INFINITY: Living Among the Stars en collaboration avec TIME Studios. Pour ces deux chefs de file montréalais, il s'agit d'une nouvelle étape dans un partenariat complémentaire et stratégique lancé en 2014.



«Depuis de nombreuses années, PHI se voue aux nouvelles façons de consommer la culture et permet la promotion d’œuvres associant art et technologie, notamment à travers des installations qui parcourent la planète», explique Phoebe Greenberg, fondatrice et directrice de PHI. «Dans son rôle de pôle culturel et artistique multidisciplinaire, PHI a d'ailleurs été le premier investisseur de Felix & Paul Studios, devenu depuis le seul studio de divertissement au monde à offrir toute la gamme d’expériences immersives. Ce nouveau chapitre qui vient mettre nos forces en commun est une grande source de fierté.» Phoebe Greenberg, une entrepreneure culturelle qui a reçu l’Ordre national du Québec et l’Ordre des arts et des lettres du Québec pour son engagement indéfectible envers les créateurs, est enthousiaste à l'idée de coentreprises pour faire rayonner le dynamisme et l'avant-gardisme de la scène montréalaise, québécoise et canadienne.

«Phi et Felix & Paul Studios ont une mission commune: de part et d'autre, nous travaillons à faire évoluer la façon dont les spectateurs vivent de nouvelles expériences et forgent une connexion réelle et authentique autour de ce partage.», explique Félix Lajeunesse, cofondateur et directeur de la création chez Felix & Paul Studios. «Cette coentreprise représente notre plus récente collaboration issue d'un partenariat établi depuis longtemps, ayant collaboré dans le passé pour propulser des œuvres primées telles que Traveling While Black et Gymnasia au public des Amériques, de l'Europe et de l’Asie. Nous sommes heureux de travailler ensemble pour transporter des millions de spectateurs dans l’espace grâce à cette nouvelle aventure.»

Première réalisation : autour d'INFINITY

La coentreprise planche d'ores et déjà sur la première mondiale et montréalaise de l'exposition ∞INFINITY: Living Among the Stars, prévue en 2021. Au long d'un circuit par étapes occupant près de 1000 mètres carrés, cette exposition itinérante de grande envergure exploitera les toutes dernières innovations en matière de narration technologique. Elle intègrera des images encore inédites de Space Explorers: The ISS Experience filmées en 3D à 360° lors d'une visite virtuelle de la Station spatiale internationale grandeur nature. En nomination aux prix Emmy, Space Explorers est une série de divertissement immersif qui suit la vie d'astronautes s'adaptant à la vie dans l'espace. La série est produite par Felix & Paul Studios et TIME Studios en collaboration avec ISS U.S. National Laboratory, NASA, l'Agence spatiale canadienne et d'autres agences spatiales contribuant à la Station spatiale internationale. L'exposition se clôt par une sortie dans l'espace en réalité virtuelle totalement immersive, effectuée côte à côte avec un astronaute.

Pour Félix Lajeunesse, cet ambitieux projet vient aussi concrétiser un rêve: «∞INFINITY transportera le public planétaire aux frontières de l'exploration spatiale humaine, par le biais d'une extraordinaire immersion tout en poésie et en émotion. Grâce à des séquences VR exclusives filmées à l'intérieur et à l'extérieur de la Station spatiale internationale pendant deux ans, et à l'époustouflant sentiment de présence et d'intimité procuré par des médias immersifs à la fine pointe de la technologie, l'exposition suivra le voyage inspirant et évocateur d'astronautes vivant en orbite — et l'avenir de l'humanité parmi les étoiles.»

Pour sa part, à titre de commissaire et de producteur, Studio PHI apporte une expertise et un savoir-faire reconnus dans la scénarisation et la commercialisation d'œuvres de réalité virtuelle (VR), augmentée (AR) et étendue (XR). L'équipe de Studio PHI assurera la conception et la production de l’exposition afin d'élever le projet au même niveau expérientiel et transcendant qu'un voyage dans l'espace. La distribution sera également assurée par Studio PHI.

Selon Jonathan Woods, producteur exécutif de ISS Experience pour TIME Studios et nominé aux prix Emmy pour A Year in Space: «La coentreprise de PHI et Felix & Paul Studios représente une prochaine étape excitante et essentielle dans la longue histoire de ce projet. Elle permettra à un public autour du monde de s'immerger au cœur de cet effort historique pour capturer ce que représente au quotidien le fait de vivre dans l'espace quand on est astronaute.»

Comme l’explique Phoebe Greenberg, «pour PHI, cette coentreprise représente également une occasion unique de redéfinir la mise en scène d'expériences immersives aux confins de l'espace. Pour trouver de nouvelles façons de présenter les images extraordinaires tournées à l'intérieur et autour de la Station spatiale internationale, nous avons revu toute l'approche entourant la présentation de ce type d'expériences au grand public. Dépourvue d'artefacts, notre exposition activera les sens en guidant les spectateurs à travers un fac-similé de la station ISS et en les immergeant dans un paysage sonore et visuel qui révèle la profonde poésie de l'exploration spatiale.»

Au-delà d'INFINITY: une portée internationale

L'exposition itinérante financée par le biais de la coentreprise montréalaise visitera plusieurs villes à travers l'Amérique du Nord et l’Europe sur une période de cinq ans, rejoignant un auditoire estimé à 1,2 million de spectateurs. ∞INFINITY: Living Among the Stars devrait aussi être accessible sur des plateformes numériques, immersives et physiques afin de servir d'expérience éducative pour inspirer les générations à venir. Une application digitale est également à l'étude.

Forts de cette première grande initiative, Studio PHI et Felix & Paul Studios entendent poursuivre d'autres projets tout aussi ambitieux, avec pour but d'élargir l'accès public aux créations immersives et de produire des contenus toujours plus innovants et engageants.

